El Municipio pedirá a la Universidad de La Plata mejoras en la app para estacionar

Leonardo Valente, responsable de Innovación de la Municipalidad, habló con La Brújula 24 sobre algunas mejoras que se pidieron para “Parking Bahía”, la app que regula el estacionamiento medido y pago en la ciudad. “Nosotros solicitamos a la Universidad de La Plata la adaptación de los 10 minutos, que es algo que la app no tenía, de la misma manera que pedimos una compensación para el período de prueba para así poder corregir lo que fuera necesario. Hay muchas cosas que hemos pedido a partir de lo que fue reclamando la gente”, indicó al equipo periodístico de “Bahía Hoy”.

“Con la aplicación anterior, a veces pasaban los minutos y no tenías el saldo. Eso dejó de ser así con la nueva app. Por otro lado un conocido me pasó una multa que estaba mal hecha, lo que se puede chequear en la aplicación, donde figura hora de entrada y de salida; la hora que puso el inspector no coincidía con la hora de salida, con lo cual uno pasa a tener argumentos en caso de tener que ir al Tribunal de Faltas”, precisó Valente.

En respuesta al reclamo de oyentes de este medio que aún no tienen acreditado el saldo con la anterior aplicación, el funcionario sostuvo que “a más tardar el lunes próximo” esa situación debería quedar normalizada con la aparición en la nueva app del monto correspondiente.

Indicó que también se le transfirió al equipo técnico la posibilidad de modificar la exigencia de un monto mínimo de $2500 por uno menor.