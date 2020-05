"Al empresario no les impediremos abrir, pero deberá atenerse a la consecuencias"

El intendente Héctor Gay se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación al video que circula desde hace algunas horas en el cual los comerciantes del rubro de indumentaria y calzado adelantaron que el lunes volverán a abrir sus puertas, pese a que no fue aprobado el protocolo enviado a Provincia hace casi 20 días por parte del municipio.

"Estuvimos en contacto toda la semana con los comerciantes. Estábamos organizando una reunión para el lunes que incluya al sindicato y permita crear un nuevo protocolo. Sé la situación que están pasando, los acompañamos en cada decisión y hasta hablé con la ministra Teresa García para interceder. Pero no podemos desconocer el decreto del Presidente de la Nación que está por encima de todo esto", resaltó Gay, en el programa "Hoy También".

Y consultado con relación a si va a interceder para que revean la decisión, el jefe comunal fue tajante: "Vivimos en un país democrático en donde no vamos a tener un Estado policíaco. Cada cual es libre y responsable y existe una resolución nacional en materia de salud y un Código Penal que rige y deberán atenerse a las consecuencias. Esto no solo ocurre en Bahía, pero la ciudad es una de las que más comercios tiene abiertos".

"De no ser por el parque eólico, hoy se cumpliría un mes del último caso en la ciudad, que era una derivación de lo ocurrido en el HAM. Eso significa que se ha trabajado bien. Cuando hablo con los funcionarios provinciales y nacionales les pongo estos ejemplos y la respuesta es que no hay que relajarse y me plantean lo ocurrido en Lobos y Necochea, donde por una fiesta en una localidad sin casos, hoy se dispararon los números", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Gay sostuvo: "Los protocolos no están cuestionados, en cuanto a los probadores, la higiene y desinfección de los artículos. Hoy la Provincia no aprueba la venta de indumentaria y calzados en ningún lado porque entienden que son dos espacios donde el virus puede anidar y generar un problema que no estamos teniendo".