Artistas locales piden apoyo al municipio por falta de ingresos en cuarentena

Un grupo de artistas locales que transitan una situación desesperante al no poder desarrollar su actividad con total normalidad por la cuarentena, viendo desfinanciada su economía en el día a día, manifestaron su descontento al considerarse desamparados por parte del municipio bahiense.

Elisardo Tunessi abogado, actor y director de teatro, miembro fundador del grupo teatral Variete, de la Red de Espacios Culturales Independientes, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 con relación a las dificultades que vienen experimentando y reveló de qué manera se fue gestando esta problemática.

"Desde el municipio no hubo ninguna propuesta. Esta crisis viene desde el 10 de enero cuando se intentaron derogar ordenanzas que hacen al área de cultura. Ese día hubo vecinos que se volcaron al Concejo Deliberante. Luego se pidió una mesa de diálogo con el Ejecutivo, hubo un único encuentro donde se comprometieron a elaborar propuestas que deberían revisarse. Luego vino el desastre de la pandemia", mencionó Tunessi, en el programa "Hoy También".

Y resaltó: "Los 70 días de la cuarentena, les vino bárbaro. Todos los espacios culturales le acercamos a Morena Roselló un plan de contingencia y no obtuvimos respuestas, salvo la plataforma de Cultura en Casa, que no es remunerativa y que no reconoce al artista. Tampoco se ejecutó el presupuesto con recursos afectados que se aprobó antes del aislamiento. La propia ordenanza habla de una comisión técnica para disponer de esos fondos. Si uno mira en el portal de Gobierno Abierto, en la emergencia sanitaria llevan ejecutados el 0.04% del presupuesto".

"Queremos saber en qué fueron afectados esos fondos. Seremos los últimos en ser flexibilizados y las propuestas que elevamos no fueron aceptadas. Eso no depende del protocolo de Provincia, sino que está bajo la órbita de la comuna. Nosotros estamos pagando sueldos de un área cultural que fue reestructurada y no tenemos gestión municipal. Nos piden subir videos de obras grabadas y no tenemos nada a cambio. La pregunta es cómo subsistimos, más allá de que entendemos la cuarentena", concluyó, a la espera de políticas paliativas para el sector.