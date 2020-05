“Usted está calentita en el estudio y nosotros con frío y barbijo”

Este martes, Cristina Pérez vivió un incómodo momento en vivo cuando entrevistaba al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien desde un móvil se refirió al protocolo que se llevará a cabo en cada uno de los barrios ante la pandemia de coronavirus que vive el mundo.

“Villa Azul: La odisea de la comida”, decía el graph de Telefe Noticias mientras se estaba llevando a cabo la entrevista. Según publica Infobae, todo comenzó por una pregunta de la periodista que molestó a Berni, en la que cuestionó lo estigmatizante que es el encierro en los barrios y edificios “mientras buscan liberar a los presos”.

“Creo que no hay que ir por ahí. Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando”, planteó el político. “La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias, hay que tener respeto por quien le habla y por todos aquellos que están trabajando como policías no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo”, agregó.

Inmediatamente, Pérez lo interrumpió y con tono enojado le respondió: "Ministro, usted aludió a mí personalmente. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta, ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, así que si me contesta no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto", señaló.

“Yo también la trato con mucho desprecio”, comentó el ministro, a modo de disculpas, pero que dejó al descubierto un nuevo fallido por parte del entrevistado. De todos modos, Cristina prefirió dejarlo pasar mientras tomaba agua. “Yo le estoy contando la realidad que estamos pasando, no solamente los que están en el barrio sino los que estamos acá trabajando. No es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo ‘de acá no sale nadie’. Es el producto de un análisis epidemiológico y la responsabilidad de un montón de gente que está trabajando para que esta pandemia haga el menor daño posible”, concluyó Sergio Berni.

Recordemos que hace unos días, Cristina Pérez protagonizó un intenso ida y vuelta con Pedro Cahn, quien brindó una entrevista con Telefe Noticias para dar precisiones sobre cómo evolucionó la pandemia hasta el momento, y qué podría esperarse de aquí en más. Fue entonces cuando la conductora, le preguntó sobre la quinta prolongación de la cuarentena. Y se dio un debate a partir de que la periodista, según explicó, formuló “preguntas que exceden lo epidemeológico y que tienen que ver con lo social”.