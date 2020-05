Tensión en "Intratables": insultos y destratos al aire entre Ernestina Pais y Ceferino Reato

En Intratables, el programa político de América,se generan fuertes debates entre los panelistas y los invitados. En esta oportunidad, Ernestina Pais y Ceferino Reato tuvieron un duro enfrentamiento mientras discutían sobre los cambios en la educación en plena cuarentena obligatoria.

Todo comenzó cuando Fabián Doman realizó una videollamada con Gustavo Zorzoli, el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El docente estaba hablando sobre el uso de las tecnologías para enseñar, ya que las escuelas permanecen cerradas por el aislamiento. Al no estar de acuerdo con la opinión de Pais, Zorzoli le hizo un llamativo comentario: “Perdoname, pero vos no sabés de logaritmos ni de integrales, y está muy bien porque sos periodista”.

Ceferino aprovechó esta declaración del invitado para referirse a la supuesta ideología de su compañera y le dijo: “Si supieras matemáticas no serías kirchnerista. El kirchnerismo no sabe de eso y el peronismo tampoco”. Enojada, Ernestina le respondió: “Es una burrada lo que decís... ¿De dónde sacaste que soy kirchnerista? Tampoco soy peronista. Jamás los voté, es una falta de respeto”.

Al ver que Reato se reía de sus palabras, la panelista le dijo a Doman: “Me voy, una falta más de respeto y me voy...”. El conductor le preguntó cuál había sido la falta de respeto y ella le contestó furiosa: “La de pensar que no sé tal o cual cosa por ser kirchnerista”. Pero, finalmente no se retiró del estudio.

El debate sobre la educación en plena pandemia continúo un rato más en el ciclo. Más tarde, Zorzoli aseguró: “En la casa es el peor lugar para aprender. La escuela tiene de bueno la circulación de palabras diferentes, de posturas diferentes, de lo heterogéneo”. Una vez más, Ernestina no estuvo de acuerdo con los dichos del docente.

Más tarde, Reato habló sobre la importancia de que los chicos vuelvan a las escuelas, especialmente los que viven en barrios vulnerables: “Nosotros tenemos los colegios cerrados, el aula virtual está bien, pero tenemos que volver al aula de verdad. Para que haya un aula virtual tenés que tener conectividad, un espacio en tu casa, una computadora que funciona. Y eso no lo tenemos”.

“Los chicos del Barrio 31 van a la escuela municipal de Juncal y Esmeralda, y la escuela es muy buena. Si tenés al chico a tres cuadras... ¿le vas a pedir que vaya ahí o que espere al aula virtual? No, van a ir gustosos a esa escuela que es magnífica, no importa si es de la Dictadura Militar o lo que digan”, agregó el periodista.

Ernestina le preguntó con tono irónico a su colega: “¿Vos fuiste alguna vez (al Barrio 31)? Por favor... ¿le vas a preguntar si son kirchneristas o peronistas?”. Indignada, dijo en voz baja y mirando para el costado: “Es un forro”. Justo en ese momento la cámara la estaba enfocando y se pudo ver claramante que había insultado a su compañero. Más allá de su enojo, la pelea quedó ahí y en el programa siguieron debatiendo sobre otros temas de actualidad.