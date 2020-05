"Oslo" de "La Casa de Papel", en el aire de La Brújula 24

El actor y físicoculturista español Roberto García Ruiz, conocido por haber interpretado a "Oslo" en "La Casa de Papel", habló hoy con LA BRÚJULA 24 y dejó una serie de muy interesantes conceptos sobre su vida.

En diálogo con el equipo de "Tal cual es", programa que conduce Fernando Quiroga, quien se puso en la piel de un ladrón serbio compartió reflexiones y anécdotas que, seguramente, no van a pasar desapercibidas.

Oriundo de la populosa Madrid, García Ruiz celebra siempre haber tenido la oportunidad, a través del imponente Oslo, de darse a conocer en todo el planeta. Y sobre todo, de seguir aprendiendo.

"Estoy encantado de hablar con Argentina otra vez, es el país con el que más lo hice durante todo el confinamiento. Honestamente me siento un argentino más", contó entre risas al comienzo de la entrevista.

Además, sobre su faceta de contador de historias en Instagram, que dicho sea de paso tiene una gran repercusión, dijo que "yo no soy muy partidario de las redes sociales, pero por 'La Casa de Papel' tuve que hacerlo por contrato. El dragón es un animal mitológico que me encanta y de ahí surgió el nombre".

"Creo que es un trampolín muy importante, cuando no estoy con trabajos aprovecho para hacer lo que realmente me gusta, que es compartir un mensaje espiritual. La idea que se me ocurrió era hacer historias y que la gente pudiera sacar su propia conclusión", sostuvo el artista.

En cuanto a su pasión por la actividad física y el cuidado del cuerpo, señaló que "he trabajado como guardia civil más de 20 años. Mi ilusión era entrar en una unidad especial de intervención que se dedica a misiones de alto riesgo, y las pruebas físicas eran muy duras. Por eso ingresé al gimnasio y cuando descubrí las pesas sentí una atracción muy especial. Me enganché de inmediato con ese mundo".

La Casa de Papel

"Nadie podía imaginar que llegaría donde lo hizo. Éramos un grupo de actores poco conocidos incluso a nivel nacional. Creo que ni siquiera los grandes artistas pueden hacerlo".

"Para nosotros era suficiente que lo vieran en España. Pero en el momento que la compra Netflix nos dimos cuenta que era grande. Fue una sorpresa total en todos los niveles, y para todos", aseveró Ruiz.

Luego, hacia el final de la nota, el gran "Oslo" le dedicó unas palabras al lado espiritual de su vida. "Creo que no nacemos y solo tenemos esta vida. Nosotros reencarnamos en multitud de ocasiones y vamos evolucionando. En cada vida nos ponemos un traje diferente y cuando cambiamos de ropa empezamos una vida nueva".

"Después nos vamos a un plano diferente y preparamos un traje nuevo para empezar otra vez. El objetivo final es evolucionar siempre en el amor. La base de todo es desapegarse del egoísmo", argumentó.

"Cuesta mucho trabajo. Algunos podrán decirme que estoy loco, pero bendita locura. Para mi es una felicidad absoluta haber descubierto cual es mi misión y saber lo que tengo qué hacer. Todos venimos a prender algo y de todos los problemas aprendemos algo", sintetizó.