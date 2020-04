"Creérsela es un pecado recurrente", la imperdible evocación de Santiago

En la ya habitual mesa de café de cada viernes antes de las 10 en LA BRÚJULA 24, el reconocido periodista bahiense Rafael Emilio Santiago abordó en su columna diversos temas, en medio de una cuarentena que asegura llevar bien, pasando por el caso del odontólogo acusado por tráfico de armas al que denuncian por atender no solo urgencias.

Y en una fecha muy cara a sus sentimientos, trajo al presente el recuerdo de su boda, en el día en el que se cumple un nuevo aniversario y recordó todo su recorrido hasta la actualidad, sus viajes, cerrando con una mirada del mundo después de la pandemia.

Apostillas de la columna de Santiago

"Un 17 de abril de mediados del siglo pasado me casé. Me acuerdo bien la fecha porque es una de las cosas que mejor me salió. Diez días antes nació Russell Crowe, Arturo Illia era el presidente, llevábamos once años de crecimiento consecutivo. Había 6% de desocupación y los cinco primeros temas más escuchados eran de los Beatles. Independiente y Boca habían salido campeón y Sporting reinaba en la Liga del Sur".

"En aquellos años, sin la avalancha televisiva, uno leía más y mejor. No solo libros, había muy buenos semanarios como Primera Plana, quizás el mejor, redactado por quienes luego fueron escritores exitosos. Aquel año, Tokio transmitió los Juegos Olímpicos en señal a color. Cuando volvió un whitense que fue a realizar la cobertura dio una charla y se me encendieron las ganas de estar en esto, que luego fue una realidad cuando en Barcelona 1992 trabajé en el primero de los cinco".

"Es un pecado recurrente creérsela. Los norteamericanos iban bárbaro con el tema nuclear, hasta que a un trasbordador le pusieron Challenger, que significa desafiador. Despegó y se desintegró a los siete segundos, con siete tripulantes, dos de ellos mujeres. El Titanic no se hundía y se hundió. Hay alguien más arriba de nosotros que es el que decide siempre y maneja todo, por más inteligencia humana que exista".

Escuchala completa