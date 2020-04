Laurita Fernández sigue dando indicios de una ruptura con Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolas Cabré blanquearon su noviazgo en septiembre de 2018, tras haber trabajado juntos en el espectáculo Sugar en la calle Corrientes. La relación se afianzó y volvieron a ser compañeros de elenco en la obra Departamento de soltero. Este verano estuvieron en Mar del Plata y tenían previsto hacer una gira, pero quedó suspendida por el coronavirus.

Luego de la temporada, la actriz viajó a Nueva York de vacaciones, pero sin su pareja. A partir de ese momento, comenzaron los rumores de una posible crisis, quizás relacionada a la gran cantidad de tiempo que compartían juntos entre trabajo y convivencia. Al regresar, ella volvió a su departamento y se mantuvo aislada por 14 días. Cuando terminó ese período, le cortaron el agua por un problema de cañerías y se instaló en la casa que Nicolás tiene en un barrio cerrado de Pilar.

“Vine acá porque no tengo otro domicilio si no era este. A lo de mi mamá no me iba a ir porque es mayor de 60 años y quiero que esté sola”, explicó la bailarina, luego de que los vecinos la denunciaron y llamaron a la policía. Entonces, presentó los permisos que había solicitado, junto con material audiovisual del estado de su departamento y de los vecinos luego de la inundación, y le pidieron que se quedara dentro de la casa de Cabré y no vuelva a salir.

Luego de dos semanas, la ganadora del Bailando volvió a su departamento ya que el plomero se presentó para arreglar la cañería. “Aleluya, habemus agua. Ocho horas laburando estuvo el plomero. Ahora tengo que limpiar todo, lo cual me parece un planazo”, contó a través de historias de Instagram. Una vez más, la joven levantó sospechas de que el noviazgo con el actor estaba atravesando una profunda crisis.

En plena soledad, la conductora les contó a sus seguidores de las redes sociales que estaba bueno “extrañarse también” en referencia a su alejamiento de Nicolás. Además, explicó que le gustaba estar “en su lugar” y que la convivencia había sido buena, pero aclaró que para su pareja quizás no tanto: “Para él, no sé. Tuvo que bancarme todos los días con el pianito y haciendo piruetas en su living”.

Ahora Laurita dio un nuevo indicio de que la relación podría haber llegado a su final. En Instagram, compartió una canción de Lali Espósito, Como así, que habla sobre una separación. Ocurrió justo cuando la cantante estaba interpretando el tema en el ciclo La peña de Morfi y la actriz hizo un posteo sobre este tema: “@lalioficial amo tus versiones acústicas. Me voy a bañar escuchándolas a todo volumen, ¡chau!”.

“Otra boca no me sabe igual. Otra vez que yo vuelvo a llamar y de nuevo vuelves a colgar. Este no puede ser nuestro final, cómo así que no duele, cómo así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme”, canta Lali en este tema que grabó junto a CNCO en 2019.

En Confrontados, debatieron sobre las idas y vueltas entre la pareja de famosos. Pampito Perello Aciar, panelista del programa de El Nueve, relató que los vecinos del country donde vive Cabré le habían contado que Laurita regresó a su casa una semana antes de haber anunciado la noticia públicamente, luego de haber tenido una discusión.

“Uno postea algo que en el momento lo representa y tiene algo que ver con el sentir y su situación, en este caso vinculado al corazón”, expresó Marina Calabró, conductora del ciclo. Mientras que Carlos Monti agregó: “Ninguna relación de las que tuvo Cabré, las 12 o 13 desde el 2000 en adelante, le llegó a durar más de tres años. Es estadístico”.