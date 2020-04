Yanina Screpante confirmó que el "Pocho" Lavezzi está de novio con la ex de un amigo

Lejos del fútbol profesional desde diciembre del año pasado, cuando decidió retirarse, Ezequiel Lavezzi no dudó desde el primer día sin ir a entrenar, de disfrutar del tiempo libre. Así, en medio de la recorrida por distintos puntos del globo terráqueo, la cuarentena lo agarró en Saint Barth, una paradisíaca isla ubicada en el Caribe. Eso no es todo, también está cumpliendo el aislamiento social obligatorio que rige en casi todo el mundo con la actriz y modelo brasileña Natalia Borges, a quien en los últimos días señalan como su nueva novia.

Hace un mes que están en una especie de luna de miel, disfrutando de uno de los sitios más paradisíacos del planeta. Pero lo llamativo, lo curioso viene a continuación: los rumores daban cuenta de que la señorita en cuestión, hasta no hace mucho, estaba en pareja con un amigo de Lavezzi.

En las últimas horas, Lío Pecoraro se comunicó con Yanina Screpante, la modelo con la que Pocho estuvo de novio durante ocho años y se refirió al tema en cuestión. Si bien al principio se mostró enojada por la consulta referida al presente de la persona con la que tuvo una conflictiva separación por no ponerse de acuerdo en la separación de bienes, luego se relajó y aportó detalles esclarecedores. “Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia”, le comentó al periodista.

Y fue por más y contó a qué se dedica el ¿todavía amigo? de Lavezzi y qué relación tenían, al menos mientras ella lo frecuentó. “Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, confesó, sembrando aún más morbo a la cuestión, que ya de por sí, tiene tintes de un gran culebrón.

Ya con los ánimos alterados, con la sangre hirviendo recorriéndole las venas, sacó desde dentro el enojo y su malestar por esta situación. Apuntó al pasado amoroso reciente de Ezequiel y recordó quiénes fueron sus últimas novias. “No me extraña que el Pocho haga esto, si ya lo ha hecho antes, si estuvo con la novia de Nacho Viale (Lucía Pedrazza, quien ya no estaba en pareja con el productor), que se la pasaban comiendo juntos. Eran súper amigos y no le importó”.

