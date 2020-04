El cumpleaños de Bahía que nunca olvidaremos

Las calles están casi vacías. No hay actos protocolares, no suena el himno nacional, ni el himno a Bahía Blanca. No hay discursos políticos, aunque sí hay un mensaje claro: si queremos combatir al coronavirus, la única alternativa es quedarnos en casa.

Bahía Blanca nunca olvidará que su cumpleaños N° 192 llegó en medio de de una pandemia que aterroriza al mundo.

En nuestra ciudad la cifra de infectados llegó en las últimas horas a 16, pero se espera que el pico llegue en las próximas semanas.

A ocho años de llegar a su Bicentenario, aún quedan muchos desafíos pendientes.

Aunque por el momento, salir lo mejor posible de esta crisis, con la menor cantidad de víctimas y atendiendo a todos los sectores que sufren en medio de este contexto, será el gran objetivo.

No es un cumpleaños más. Será tal vez el inicio de un nuevo camino. No quedan dudas de que nada será igual después del coronavirus.