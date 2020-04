Aíslan a seis policías tras interceptar a un mochilero con síntomas

Seis efectivos de la comisaría Quinta debieron ser aislados preventivamente, luego de que anoche interceptaran a un mochilero que presentaba síntomas compatibles con el COVID-19.

El hombre, proveniente de Mar del Plata, iba con destino al sur del país, cuando fue interceptado a la altura de Rodovía y detenido por no respetar el aislamiento preventivo y obligatorio, establecido por decreto por el presidente Alberto Fernández.

Según fuentes policiales consultadas por LA BRÚJULA 24, el hombre fue llevado a la delegación de General Daniel Cerri y al llegar, manifestó que tenía dolores en el cuerpo, dolor de garganta y de cabeza.

Ante esa situación, los efectivos llamaron a una ambulancia, quienes confirmaron que el mochilero tenía casi 38 grados de temperatura.

Por eso, se activó rápidamente el protocolo relacionado al COVID-19 y el hombre fue llevado al Hospital Municipal, donde le realizaron el análisis correspondiente para confirmar si padece o no el virus.

En tanto, la policía procedió a desinfectar el patrullero donde trasladaron a esta persona y los uniformes de los efectivos que estuvieron en contacto con él.

Además y por precaución, los seis efectivos que participaron en el operativo fueron aislados preventivamente en sus respectivos domicilios hasta que se conozca el resultado del mencionado hisopado.

"La policía tomó todos los recaudos"

Emiliano Alvarez Porte, secretario de Seguridad de Bahía Blanca, habló esta mañana en el programa "Una buena razón", de LA BRÚJULA 24, y aseguró que los policías de la comisaría Quinta que se encuentran aislados por prevención cumplieron con todas las normas correspondientes.

"Estaban con guantes y con barbijo como corresponde, aunque de todos modos, tanto quienes lo interceptaron como quienes lo recibieron en la comisaría fueron aislados preventivamente hasta el martes, cuando sepamos el resultado del análisis", explicó Alvarez Porte.

"Hay un personal de reserva pensado para esta situación. No estaban en servicio y estaban esperando para poder actuar. De todas maneras hay que dejar en claro que si este tipo de situaciones se siguen reiterando y la gente no actúa con responsabilidad, no hay cantidad de policías que alcance", agregó.

Alvarez Porte mencionó además que la evaluación sobre el esfuerzo del personal policial es satisfactoria.

"Bahía es una ciudad grande y los efectivos no pueden estar todo el tiempo en todos los sectores. Muchas veces no tienen las 36 horas de descanso correspondiente y todos los comisarios están saliendo a la calle para realizar los controles. En este caso, no le podemos echar la culpa a la policía si esto sale mal", finalizó.