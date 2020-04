Pascua Cristiana: vigilia y misa sin público en el Vaticano

La pandemia de coronavirus cambió radicalmente las tradiciones de la Iglesia Católica. Varias misas se transmiten online y en ese contexto el Papa Francisco no saldrá del Vaticano, tampoco realizará el vía Crucis del Viernes Santo, así como tampoco pudo visitar una cárcel para realizar el lavatorio de pies el Jueves Santo.

Debido a la grave crisis sanitaria que atraviesa Italia y a las medidas de aislamiento social obligatorio, el Pontífice realiza las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en la Basílica de San Pedro.

La Vigilia Pascual, que recuerda la resurrección de Jesús, será llevada adelante desde el Vaticano la noche del sábado 11 de abril. Y será transmitida online a todo el mundo a través de la página oficial de la Santa Sede.

Cómo ver la Vigilia Pascual del Papa Francisco​ online

La página oficial de la Santa Sede transmitirá en vivo la Vigilia Pascual, a partir de las 9 p.m. hora de Roma. Esto equivale a las 4 p.m de la Argentina.

El streaming en vivo de la Vigilia Pascual también será transmitido por la cadena Eternal Word Television Network (EWTN).

Cómo ver la Misa de Pascua de Resurrección

La cadena EWTN también transmitirá en vivo el domingo de Pascua (12 de abril) la Misa de Pascua de Resurrección y la Bendición Urbi et orbi a partir de las 11 a.m en Roma, que equivale a las 6 am de la Argentina.

En una entrevista reciente publicada en el sitio Vatican News, Francisco señaló que su gran preocupación en este momento que atraviesa la humanidad es saber "cómo acompañar al pueblo de Dios y estar más cercano a él. Este es el significado de la misa de las siete de la mañana en “streaming” (o retransmitida en directo), que mucha gente sigue y se siente acompañada; de algunas intervenciones mías".

Y agregó el Papa que está viviendo estos momentos "con mucha incertidumbre. Es un momento de mucha inventiva, de creatividad". En ese sentido, tratará de encontrarle la forma de estar, aunque sea a través de las redes, en contacto virtual con sus fieles.