Denuncian abandono de persona con un paciente terminal

Los hijos de Cristobal Alarcón sufren a la par de su padre. El hombre de 83 años es paciente terminal, por un cáncer que le tomó los pulmones y parte de la pleura.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Mario, uno de sus hijos, contó que “al tener edad avanzada, y con cáncer terminal, lo mandaron a la casa porque no hay mucho más que hacer”.

En su relato, aseguró que “Viviana Gómez es su doctora. Hace más de una semana y media que no le firma las órdenes para que nosotros podamos proseguir. De un día para el otro mandó a la secretaria para hablar y ella nos dijo que la doctora no iba a firmar nada y no lo iba a atender más”.

“Por este tema fuimos a PAMI y nos dijeron que la doctora tiene el el deber pero no la obligación. Que tenemos que elevar una carta con un abogado por abandono de persona” continuó la crónica Mario.

Por este motivo “fuimos directamente al oncólogo que lo vio solo una vez y él nos firma los papeles por humanidad pero para todos los demás trámites nos remiten a la médica de cabecera”.

Por último, Mario Alarcón hizo un pedido claro: “Queremos que se vaya dignamente. Estamos siendo los médicos de mi papá. Necesitamos que lo vayan a atender una vez por semana”.