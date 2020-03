Luis Scola: "Es totalmente irrelevante si voy a estar en Tokio"

"Me pasó una cosa loca...", arrancó el basquetbolista Luis Scola la charla radial y se refería a toda la gente que en las últimas horas se contactó con él para saber si iba o no iba a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No sé si voy a estar", había dicho en una de sus últimas entrevistas y, cuando se leía esa frase, generaba ruido.

Luifa volvió a hablar hoy sobre el tema y fue categórico: "Honestamente, no había ni pensado en Tokio. Me da la sensación de que hay mucha gente que no toma dimensión o no le asigna la misma situación que le asigno yo a lo que está pasando (sobre el coronavirus). El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no en los Juegos me parece desproporcionado al ver la realidad. Hay muchísimas cosas más importantes, multiplicadas por mil, para pensar, antes de que si voy a jugar o no", sostuvo.

Al ampliar sobre la cuestión, el argentino fue categórico: "Es totalmente irrelevante... ¡no sabemos si va a haber Tokio! Me da curiosidad que la gente esté pensando en eso. No me estoy debatiendo si tomo una decisión o viendo qué dice mi cuerpo... No sé si va a haber Tokio, no lo sé yo ni lo sabe nadie, no estoy analizando nada ni en una encrucijada".

Más allá de todo esto, lo cierto es que el jugador de Olimpia Milano aseguró que "un año más es un golpe" y que "las chances de jugar son menores a los 40 años". De todas maneras, reiteró que le genera "curiosidad" que la gente siga intrigada por lo que será de su futuro con la selección de básquet: "No ven la realidad en sintonía con la gravedad de la situación".

A modo de cierre y con respecto a la continuidad del entrenador del conjunto nacional, Sergio Hernández, Luifa no condicionó su eventual participación a su presencia: "Oveja es todo. Él tomará la decisión, yo tomaré la que tenga que tomar. A esta altura, no me voy a poner en la postura de decir que si no va él, no voy", cerró.