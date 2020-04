El desopilante diario de cuarentena de Many, la esposa de Ginóbili

Many y Manu, una pareja que lleva 23 años de relación

Siempre comprometido tanto con lo que sucede en Argentina como en San Antonio, su comunidad adoptiva, Manu Ginóbili se mantuvo activo en las redes sociales y a través de sus apariciones públicas desde que la crisis por el coronavirus se trasladó al continente americano. Buscó generar consciencia entre los fanáticos para que cumplan con el aislamiento social, envió mensajes optimistas (“va a empeorar antes de mejorar, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo”) y realizó un vivo de Instagram junto a Juan Martín del Potro mediante el cual mantuvieron atentos a sus seguidores con historias de sus vidas deportivas.

Su esposa, Marianela Oroño, Many, fue por otro camino. Muy participativa a través de su cuenta de Twitter, sigue una especie de diario de cuarentena con detalles desopilantes de la convivencia con el ex escolta de la selección argentina, cuatro veces ganador del anillo de campeón de la NBA.

Hija de Luis Oroño, también ex jugador de básquet con pasado en a Albiceleste, conoció a Manu en Bahía Blanca, en 1997, y como fruto de la relación tuvieron tres hijos; Dante, Nicola y Luca. Los cuatro aguardan juntos por la evolución del virus para retomar sus vidas normales. Mientras, le ponen humor al día a día.

“Cuarentena día 6... Me enojé con Manu porque no entiende mis chistes. ¿Ustedes como andan?”, es una de las reseñas en su timeline.

“Ese es Manu Ginóbili, jajaja. Todo el día...”, apuntó más tarde, compartiendo la publicación de un seguidor que confiesa su afición por los gráficos que muestran las curvas de la enfermedad en las diferentes regiones.

También hay alusiones a la relación con los niños. “Día 13... ‘¿Luki, qué tal me salió la torta?’, le pregunto a mi hijo de 5 años. ‘Media chota’, me contesta”, reveló un diálogo divertido, con un bizcochuelo apetitoso, pero que no salió, precisamente, como uno de libro de cocina.

El último posteo se dio este martes. La búsqueda de labores para nutrir la rutina generó un delicioso cruce con la leyenda de los San Antonio Spurs. “Día 14... Yo: Manu hay que limpiar los ventiladores de techo// Manu: ¿Tanta necesidad hay?!?! Lo que pasa es que no podés verme en paz.... // Conversaciones en cuarentena...”, fue el gracioso tironeo contado por Many, que encontró en su diario una interesante manera de expresar sus emociones en una situación tan especial. Y, al mismo tiempo, abrió una puerta a la intimidad del ídolo del baloncesto y su familia.

Fuente: Infobae