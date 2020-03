Pinti, en La Brújula 24: "Es asombroso que el gobierno haya tomado medidas tan oportunas"

Enrique Pinti es un ícono del mundo del espectáculo nacional. Capaz de analizar la realidad como ninguno y, a sus jóvenes 80 años, se convierte en una referencia para los argentinos en momentos históricos como el actual, donde la pandemia del Coronavirus pone a prueba al mundo y reconfigura el orden internacional.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Pinti reconoció estar "asombrado de que aquí se hayan tomado medidas tan oportunas. Vimos lo que pasó en Italia, España y China. Tengo amigos en esos países de Europa y cuando hablé con ello me dijeron que sus gobiernos estuvieron lentos y burocráticos. Con la peste avanzada se están empezando a dilucidar las economías del mundo".

"Vivo esto con susto, miedo y ansiedad. Sabiendo que esto pasará como pasaron tantas cosas buenas y malas. Esto pesca a todo el mundo bastante desprevenido. Argentina, al estar en el hemisferio sur y por una vez en la historia tuvo más suerte que el norte, tenemos la posibilidad de ver lo que pasó por la falta de previsión", sintetizó el polifacético artista, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y enfatizó: "Además estamos frente a la posibilidad de derribar el mito de primer mundo, que existen desde sus coordenadas económicas, políticas e históricas, pero cuando llega el momento de la desesperación por la peste, la gran envergadura de las potencias no funciona de la manera en que debería serlo".

"Tanto Trump de Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y López Obrador de México tienen una predilección absoluta por la industria y la economía, donde no pueden hacer cuarentenas prolongadas. Allí el capitalismo le gana a la vida. Ellos piensan en no parar el país y en seguir con el ritmo habitual del trabajo porque la gente que se va muriendo no es tanta desde el punto de vista proporcional. Es una teoría bastante suicida", destacó Pinti en otro segmento de la entrevista radial.

Y fue aún más allá: "Uno ve la inconsciencia de naciones como Estados Unidos que es, quizás, la más importante del mundo. Ellos no quieren tomar las medidas. También la estructura de los países es importante de analizar. En Norteamérica tienen la ventaja de los estados confederados, pero que en este caso no es tan bueno. Ellos no tienen un Interior del país como nosotros. Tienen repúblicas con legislaciones distintas entre sí".

"Uno se olvida que la India, por ejemplo, son 1400 millones de personas. Con la pobreza de aquel país vinculada con el hambre endémico, no hay tantos casos en proporción a los que se registran en el mundo occidental. Es impresionante", ejemplificó el talentoso actor.

La política, la pandemia y cómo afrontarla

Pinti destacó que "es un fenómeno tan complicado que nos va a servir mucho como sociedad. Creo que aprenderemos de una buena vez que cuando no se cuida lo elemental que es la salud, la educación y la seguridad bien entendida, no hay posibilidad de país. No podés enfrentar ni una peste ni una gripe. Cuando se considera que el dinero que va a educación y salud no es una inversión, sino un gasto, estaremos equivocando el camino. Debemos exigirle a los gobiernos que se haga cumplir ese precepto y hacerlo violentamente, pero desde el voto".

"No debemos confundir esas políticas con la demagogia y el populismo. Me importa tres pitos que te tilden de demagogo o populista, no estoy de acuerdo con ninguno de esas dos formas de gobernar, pero sí estoy a favor de vivir de la mejor manera que se puede. Los gobiernos tienen que cuidarnos la salud, suministrarnos hospitales con todos los avances tecnológicos", explicó Pinti, con énfasis y buscando machacar sobre un error histórico.

Y disparó: "Eso es primordial, al igual que la educación, que tienen que otorgar espacios habitables donde no vuelen garrafas por el aire, hasta los programas que preparen ciudadanos para un futuro distinto y mejor. No es casual que Inglaterra, por ejemplo, tenga muy pocos casos porque cuentan con una prestación médica que puede englobar todo esto y hacer frente a esta pandemia".

Pinti, en frases

"Otros países en los que asume supuestamente gobiernos conservadores o liberales fueron cortando, cortando y cortando los gastos. En Argentina no es solamente la culpa de Macri porque hizo del Ministerio de Salud, una Secretaría, ese fue el último tiro de gracia del horror. Nuestra medicina pública muy bien estructurada en un principio, estaba deteriorada, con hospitales sin insumos, personal que cobra dos pesos con veinte y ascensores que no andan".

"Al gobierno peronista que hizo Policlínicos, los cuales eran modelo, como los realizó ese partido político eran mala palabra para el gorilismo argentino. Y hablaban de demagogia, cuando en realidad no era así frente a la decadencia de hospitales que estaban en decadencia. Los sistemas que son totalitarios, tienden a cuidar la salud y que el laburante esté en buen estado, tal como en su momento la Unión Soviética y Cuba que en medio de sus desastres tienen el mejor servicio".

"El señor Macri quería liquidar el Malbrán, el Argerich, para hacer clínicas privadas, dejando a la gente sin acceso sin atención. Ese era el golpe de gracia, viene de hace mucho".

"Paso fenomenal el encierro. Tengo videocasetera y reproductor de DVD. En mi casa hay alrededor de 850 películas. Cuento con Netflix y Flow. Me la paso viendo series y cine. Duermo mucho por la diabetes y la glucemia que sube y baja permanentemente. Veo un ratito de televisión cuando me despierto y a media tarde otro poco".

"Espero que las lecciones que deje esto que estamos atravesando no se borren porque la algarabía va a ser tal cuando se considere que está vencido o dominado el virus que exige tener memoria e información. Si en Venecia el olor a mierda se fue en 15 días de cuarentena y en un país con tantos infectados, es una señal".

"A los que rompen la cuarentena les puedo decir, aunque no me hagan caso porque es una mala versión del individualismo, que al defender nuestra independencia haciendo lo que quiero total si me muero me muero yo, hay que ser imbécil porque podés llegar a matar a un montón de gente. Ellos piensan que cuando uno se muere, ya no voy a estar en este mundo".