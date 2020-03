"Nos preparamos para el peor de los escenarios"

El Jefe de Estado Mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Marcelo Tarapow, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la tarea que está realizando el Ejército a nivel nacional y destacó que "estamos preparándonos para el peor de los escenarios que ojalá nunca llegue", en el marco de la pandemia mundial del Coronavirus.

"Estamos trabajando día a día con las directivas emanadas desde Nación; alistándonos para colaborar con la comunidad", mencionó al comienzo de la entrevista radial con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó: "En todo el país se formaron distintas todas de emergencia. Desde las Fuerzas Armadas habíamos programado esta tarea antes de la cuarentena por el Coronavirus. Tenemos 41 municipios a cargo, donde hay muchas ciudades con gran cantidad de población estable".

"Cuando vislumbramos el problema por la evolución natural y con la experiencia del 2009 nos estamos alistando para apoyar logísticamente a la comunidad. Esa es la misión de más fuerzas armadas e incluye la distribución de transportar agua o comida. No estamos abocados a la materia de la seguridad", sostuvo en otro tramo de la nota.

Con relación a la labor en la ciudad, Tarapow resaltó que "en Bahia Blanca está asignada para que el Ejército brinde colaboración cuando se le requiera. Se montó una carpa en el hospital Penna para evitar la saturación de clínicas y el ingreso de personas que podrían ser portadoras del virus, evitando la circulación y el contacto con médicos".

"Se está buscando seleccionar cuáles serían los casos que deben ser tratados de una manera y otra, por tipo de afección y urgencia. Lo importante es no tomar todo como Coronavirus ni derivar casos de manera errónea", señaló.

Y recalcó que "Estamos alistando nuestras unidades y sanitariamente dar la mayor capacidad porque el uso común del hospital no está listo para algo que exceda lo normal. Estamos habilitando espacios que estaban clausurados porque no era necesaria su labor"

Tarapow, en frases

A veces lo importante no es la cantidad de camas. Lo qué hay que pensar es la situación de los pacientes. Tenerlas es un buen dato para un eventual desborde pero no se trata del número por sí solos. En las unidades militares podemos habilitar dormitorios y nos resultaría fácil pero no es la única solución

El vuelo de los helicópteros de la Armada fue un ejercicio de comprobación de evacuación médica. No estaban controlando si se cumplía la cuarentena. Se buscó tomar un punto emblemático, sin contar con un helipuerto, para aterrizar en las calles o canchas de fútbol. La rotonda Audi se eligió como un buen lugar. Tenemos estudios donde se pueden trabajar para operar con seguridad

Concuerdo con lo que dijo el Presidente. El estado de sitio y sus ventajas respecto a una cuarentena si existiese conciencia plena. No es necesaria ese estado de sitio porque se perderían las libertades constitucionales y no vislumbro que sea necesario. La sociedad de a poquito va comprendiendo la necesidad de cumplir con el aislamiento. Se requiere de conductas responsables, pese a que la gran mayoría de la sociedad respondió fantásticamente