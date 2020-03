"Prefiero que nos acusen de sobreactuar antes que por quedarnos pasivos"

El intendente Héctor Gay visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 luego de los anuncios que realizó en la tarde ayer, vinculados con las medidas que toma el municipio respecto al avance del Coronavirus y la necesidad de que la comunidad contribuya a tomar los recaudos necesarios frente a la pandemia mundial.

"Por suerte en Bahía no tenemos casos y, de esto se trata, porque si bien hay distintas opiniones, la intención es que no se registre ninguno. En Italia se tomaron las medidas cuando el virus estaba circulando y no lo pueden controlar. Distinto es lo que ocurre en Alemania donde, si bien hay algunas personas infectadas, estuvo mejor parado desde el comienzo. Prefiero que nos acusen de sobreactuar antes que de quedar pasivos", destacó Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó que "una de las ventajas es que estamos lejos, la otra es que estamos en verano y por último es que la experiencia de otros lugares nos da la experiencia para tomar medidas. Se creó un Comité con muy buena predisposición y una buena articulación con Provincia y Nación, sin que haya diferencias políticas".

"Hay mucha incertidumbre, por eso nos preparamos, prevenimos y apelamos a la responsabilidad de todos. Cada ciudadano debe tomar conciencia. Nadie ha vivido una situación parecida. No alcanza con las medidas que tomamos los organismo. Hasta ahora estamos teniendo la colaboración de la sociedad", destacó el jefe comunal en otro segmento de la entrevista radial.

Con respecto a la forma en la que determinaron las medidas, enfatizó: "Establecimos algunas prohibiciones. Esperamos que se apruebe la ordenanza por emergencia sanitaria y luego lanzamos las medidas. Esto, por ejemplo, nos permite hacer modificaciones en el presupuesto sin tener que pedir autorización. El gobernador decretó lo mismo, aunque por más tiempo. Más temprano que tarde la enfermedad va a llegar a la ciudad".

Prohibiciones

"Ayer se prohibieron los espectáculos artísticos, culturales en lugares cerrados. Sé que se tocan intereses porque, por ejemplo, hoy debutaba un circo en el Parque de Mayo. Y los espectáculos deportivos se pueden hacer, pero sin público".

"Hay algunas zonas grises, es difícil el tema de los locales nocturnos, bares, restaurantes, se sugiere que las mesas estén más separadas. Comprendo a los empresarios, pero uno apela a que se tenga sentido común. No quiero llegar a tener que salir a cerrar locales".

"Sugerimos que no haya visita a geriátricos porque allí se encuentra gente de alto riesgo. Lo que pretendemos es agotar todas las instancias. La gran mayoría tuvo una buena predisposición desde el primer momento. El Puerto con la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino o las categorías zonales de automovilismo acataron la sugerencia. Citamos a todos para que no se enteren por los medios. El presidente de la Liga del Sur y el de la Asociación Bahiense de Básquet hicieron lo propio. El Club Midigistas del Sur tomó la decisión que entendemos correcta".

"Con respecto al transporte público, mientras haya actividad comercial y laboral no podés tomar una medida. Sería algo extremo porque complica la actividad. No se llegó al nivel de cancelar la actividad en las fábricas, debería tomarse esta medida. Ayer quedó virtualmente confirmada la habilitación del Hospital Militar, llegando a un acuerdo para mantenerlo activo. El año pasado las camas del Hospital Municipal estuvieron con un 92% de ocupación. Por eso es que cada medida ayuda".

"Estamos hablando para saber si podemos producir localmente el alcohol en gel. El Departamento de la UNS está en condiciones y el Hospital Municipal elabora el suyo. La OMIC salió a relevar ayer el valor del producto en farmacias".

"Entre hoy y mañana había un encuentro de una Iglesia Evangélica con gente que llegaba del exterior, pero tenemos entendido que se ha desactivado. Han mostrado la misma colaboración".

"El shopping no deja de ser un centro comercial como cualquier otro, son de los primeros que se pusieron a disposición. Por el tema de los cines se podría aplicar la medida por cómo se ubica la gente, pese a que no están llenando sus salas. Hubo ofrecimientos espontáneos importantes que puso las vidrieras de sus asociados para colocar afiches preventivos".

"En lo que respecta a gimnasio hemos brindado recomendaciones y sugerencias para que tengan elementos de higiene. Ya ha habido una disminución de clientes, es un lugar donde se transpira y comparten elementos. En general lo han tomado con buena receptividad".

"En los pasillos de la Terminal de Ómnibus estamos evaluando colocar alcohol en gel a disposición de las personas".

"En el horario pico del transporte público de pasajeros local están todos los colectivos en la calle, por eso no podemos subir las frecuencias".

"Hoy tenemos una reunión con la gente de la feria del Parque Independencia. En el Parque de la Ciudad ya suspendieron. En estos casos sabemos que si no trabajan, no comen. Estamos evaluando alternativas porque son situaciones muy complejas".