Gay contra el dueño del Bingo: "Hace prevalecer la recaudación antes que la salud"

El intendente Héctor Gay se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la decisión del dueño del Bingo Bahía de mantener sus puertas abiertas, pese a la recomendación expresa del municipio, la cual fue acatada prácticamente por todos los responsables de los espacios donde se congrega una gran cantidad de personas.

"Uno no quiere llegar a la instancia de tener que salir a cerrar locales. No tenemos facultad directa, más allá de que el decreto del gobernador habla de las salas de juego. El Bingo depende de Loterías y Casinos. Su dueño dijo que iba a cerrar si se los pedía la Provincia", enfatizó Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó: "No hubo voluntad de su parte. En esta emergencia debe primar la salud por sobre lo económico. Y estamos hablando de que en este lugar el grupo etario es diferente al de un boliche. Ojalá se tome una decisión. Es un lugar que está abierto muchas horas. Sino habrá que recomendar a la gente que no vaya. Debemos crear conciencia para no ir, nadie se va a morir por no ir".

Por último, el jefe comunal recordó que "hay un fallo de la municipalidad de Necochea contra el bingo por una situación similar que terminó en la Corte y la casa de juegos perdió el juicio. No quiero llegar a eso".

"Hay cuestiones penales que se pueden aplicar. El artículo 205 del Código es concreto, habla de prisión de seis meses a dos años para quien no tome las medidas para impedir que se propague una epidemia", finalizó Gay.