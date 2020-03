Identifican a la mujer que grabó el audio viral: estudia medicina y sería sancionada

El Director del Hospital de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Gustavo Salum, se refirió esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación al audio que circula en torneo al paciente que se encuentra internado en el nosocomio, a la espera de los resultados de los estudios para determinar si tiene o no Coronavirus.

"La persona que lo grabó está identificada. Es una estudiante de medicina, las autoridades de la Facultad determinarán las medidas a tomar. Debemos dar tranquilidad a la población. El paciente internado en el hospital hasta el momento no tiene confirmación de estar infectado, al igual que su novia", enfatizó Salum, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, agregó que "en Bahía Blanca, al menos por ahora, no hay Coronavirus. Muchas veces uno trata de minimizar algunos aspectos, pero cuando se cruzan algunas límites como meter a la salud con la política no tiene sentido. Nación, Provincia y municipios están trabajando muy bien. Se hizo todo de tal manera que creo que estamos en el primer mundo".

"Estamos muy bien y hay mucha cooperación. Acá no hay colores políticos. Tenemos que trabajar todos en forma conjunta, sin desesperarse. Hay que tener cuidado con los audios", sostuvo, al tiempo que reiteró que "si uno viene del exterior, de las zonas de riesgo, hay que aislarse quince días".

Consultado respecto del caso del joven de 26 años aislado en la clínica tras regresar de España, explicó que "el paciente fue a la guardia, se tomó nota de los síntomas y se activó el protocolo. Estamos preparados para estas contingencias. No tenemos ningún desborde hospitalario como se dice en el audio. No sé cuál fue la intencionalidad de ese mensaje".

"Los resultados de los estudios estarán dentro de entre tres o cuatro días. Las muestras llegan a Mar del Plata y, si hay alguna confirmación, van al Malbrán. A la habitación se ingresa con las medidas de cualquier aislamiento. Todo el personal, enfermería, mucamas y profesionales están preparados", enfatizó Salum.

Y cerró: "En Argentina no está pasando lo que ocurre en Italia, no se va a llegar a ese punto. Las medidas que se han tomado en el país son perfectas y el municipio en particular están trabajando coordinadamente".