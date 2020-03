"Tendremos casos autóctonos de coronavirus"

Esta tarde se confirmó el primer caso de Coronavirus en nuestro país, debido a un argentino que regresó hace un par de días de Italia.

Debido a esto ya se encendieron las alarmas de protocolo en todas las ciudades. Al respecto, en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Gabriel Pellufo, director del Hospital Penna, brindó más detalles.

Comenzando la charla, y dándole un contexto a la enfermedad, aseguró que “es bastante similar a la gripe. Se da patologías sobre todo respiratorias, y sobre todo en personas con factores de riesgo donde pueden alcanzar cuestiones más graves incluso la muerte. Por el momento tiene un impacto menor que el virus de la influenza”.

Refiriéndose al modo de contagio, Peluffo comentó que “en general es por vía aérea, por las gotas de saliva o estornudo. Pueden quedar en superficie, pero es persona a persona el contagio”.

Continuando en esa línea, el doctor no dudó en sostener que “es una pandemia. Se va a extender y seguramente tendremos casos autóctonos, pero no hay que entrar en pánico. Dependerá de todas las medidas de seguridad, de la información de la gente y del cumplimiento del protocolo para que la epidemia sea lo más leve posible. Por cerrar una frontera no vamos a dejar de tener casos”.

Entre las recomendaciones, el Director del Penna pidió “no salir corriendo a la guardia si se tiene un resfrío si no estuvo en contacto con gente que viajó al exterior en algún sector de tránsito viral importante. No hay que atestar y colapsar el sistema de salud, porque volveremos a vivir lo del 2009 donde se contagiaban en las guardias”.

Y agregó: “mañana vamos a activar un comité de contingencia con otros hospitales, y de igual forma hay otro que ya se ha reunido. Nos sentaremos a discutir el protocolo y cumplirlo”.