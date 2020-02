Bronca por la liberación de un pastor acusado de una feroz golpiza

Alberto es el papá de Braian Páez, el joven de 22 años que sufrió una brutal golpiza hace un mes a manos de un pastor llamado Juan González y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, describió sus sensaciones después de que el acusado del ataque fuera liberado tras varias semanas detenido.

"Me enteré por nuestro abogado. Siento mucha impotencia porque se me está riendo en la cara. Que mi hijo esté vivo es un milagro, cualquier profesional te lo va a decir. Él ingresó al hospital prácticamente muerto. Los partes médicos eran desalentadores las primeras 48 horas. Gracias a la declaración de la madre, esta persona recuperó la libertad", sostuvo en el programa "Tal Cual Es".

Además, sobre las consecuencias de la golpiza, puntualizó: "Mi hijo tiene dificultad para caminar, prácticamente no habla. Toma muchos medicamentos y tiene que esperar para saber cuándo le colocarán la placa en la cabeza. Cuando salió de terapia intensiva no respondía a estímulos. Él no será la misma persona y la bronca es que alguien salga a matar y quede libre de un día para el otro".

"Esta persona no es un pastor. Se refugia en eso para robarle la plata a pobres creyentes e inocentes que escuchan a alguien sin escrúpulos y le creen. Alguien de fe no hubiera dejado a su familia con ocho hijos en la calle para irse con una discípula de la Iglesia", concluyó.

Cabe recordar que la violenta secuencia tuvo lugar el 18 de enero en Lugones al 2100, donde funciona la Iglesia evangélica “Antorcha de Fé”. Allí González, quien además es la actual pareja de la mamá de Páez, golpeó con una regla de albañil al joven.