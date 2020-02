PAMI arregló con farmacias y garantiza la venta de medicamentos

La directora del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, anunció que se logró un acuerdo para que la entidad pague la deuda que tenía con las farmacias, a las que agradeció "el esfuerzo" para el entendimiento, y aseguró que está garantizada la venta de medicamentos a los afiliados. Así lo publica el diario digital MDZ.



"Logramos el acuerdo de pago de la deuda de PAMI a las farmacias. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen cada una de las farmacias porque nos permite tener perspectivas, ordenar y planificar el trabajo que estamos llevando adelante", informó Volnovich a través de su cuenta de la red Twitter.

Y remarcó, en declaraciones radiales: "no veo ningún riesgo de que las farmacias dejen de vender medicamentos del PAMI".



El conflicto del PAMI con las farmacias había tenido su punto más alto hace 15 días, cuando desde la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), entidad que integran más de 2 mil farmacias en todo el país, se advirtió que si no pagaba la deuda que mantenía por servicio de medicamentos, los farmacéuticos no iban a seguir atendiendo a sus afiliados.



"Muchas de las farmacias son familiares y tienen un solo local, por lo que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados", dijo entonces el presidente de ASOFAR, Norberto Mañas.