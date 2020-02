Baradel: "La gente de Cambiemos es poco memoriosa y no tiene vergüenza"

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), no tuvo pelos en la lengua para contrarrestar las críticas recibidas en el último tiempo, las cuales afirman que su gremio cambió la actitud con la llegada a la gobernación de Axel Kicillof.

Al respecto, y entrevistado en el programa “Aunque sea Tarde”, Baradel aseguró que “la gente de Cambiemos es poco memoriosa y no tiene vergüenza. El primer año del gobierno de María Eugenia Vidal no hubo paro porque hubo paritaria nacional, provincial y hubo voluntad de negociación”.

En esa línea sostuvo que “nosotros resistimos el archivo con todos los gobiernos anteriores” y yendo aún más allá recordó que “Vidal y Macri se fueron del gobierno por el voto de la gente”.

Sobre los años anteriores, el dirigente de SUTEBA no dudo en afirmar que “nos defendimos de los ataques que tuvieron con nosotros. Cuando un gobierno que no nos ataca tiene contradicciones o hace cosas que no estamos de acuerdo, igual levantamos la voz”.

En otro pasaje de la charla Roberto Baradel cargó contra los medios que según él anunciaron maliciosamente la llegada de su pareja al gobierno de Kicillof.

“Lorena Argento. Tiene nombre, apellido e identidad. No se la puede ningunear como hicieron como los titulares de los diarios que la nombraban como “la mujer de baradel”. Veinticinco años de gestión en distintos cargos, además de ser profesora, y no tiene nada que ver con la función que yo desarrollo”.

Sobre la realidad que atraviesan los docentes, confirmó que “mañana se cobra el aumento de la cláusula gatillo. Lo que no pagaron es un remanente retroactivo a diciembre, que es lo que estamos reclamando”.

De igual forma “hemos planteado que aún sabiendo la complejidad económica de la provincia, el dinero que van a cobrar los escolares, como el dinero de los sueldos, deben ser prioridad. Se lo hemos planteado, y volveremos con eso en la paritaria” mencionó.

Por último Baradel agregó: “El 2 de marzo está planteado el inicio de clases por calendario escolar. Hay varios temas que se deben acordar en la paritaria. No podemos hacer futurología. En base a lo que se resuelva en la paritaria accionamos en consecuencia”.

Escuchá la entrevista completa: