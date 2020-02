La nueva noche bahiense

Las reuniones de Gay

En esta sección habíamos adelantado semanas atrás que, durante el verano, la agenda de Héctor Gay iba a estar movida. El cambio de color político en Nación y Provincia plantea incógnitas y pone a prueba el nivel de consenso que el Intendente puede lograr con el Presidente y el Gobernador.

Y tendrá su examen sobre el final de la semana, cuando se reuna con dos ministros del gobierno de Alberto Fernández. La "primera escala" será con el funcionario a cargo del área de Transporte, Mario Meoni, con el que seguramente hablará sobre los subsidios que Nación dará al sistema de colectivos, como tema central.

El segundo en recibir a Gay será, ni más ni menos, que Daniel Arroyo, titular del siempre sensible Ministerio de Desarrollo Social. En esa charla surgirán las preguntas habituales: cómo se van a implementar los programas nacionales en Bahía.

Uno de ellos particularmente estará entre las consultas: el de la Tarjeta Alimentaria, que ya está funcionando en otras provincias, y que en estos días llegará al Conurbano por pedido explícito del máximo mandatario nacional. Resta saber cuándo y cómo se implementará en el Interior.



Coletazos del crimen de Gesell en Bahía

El homicidio perpetrado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell está al tope de la agenda mediática nacional en este verano 2020, tal es así que ha ganado la opinión pública, transformándose en el tema más remanido del primer mes del año.

Bahía no quedó ajena a esta problemática, interpelando a la denominada y creada por ordenanza "mesa de nocturnidad", la cual se reunirá en las próximas semanas para definir un protocolo de actuación para casos de grescas o violencia que pueda generarse adentro de los locales bailables.

De la misma participarán representantes del Ejecutivo, del Concejo, Policía y dueños de los boliches, entre los principales actores. "En la ciudad, los casos graves son menos en comparación a otros lugres del país, pero no hay que confiarse. Estamos trabajando en la prevención", explicaron a Bahía Indiscreta.

La misma fuente consultada, además, aseguró que "se debe terminar con la intervención del 'patovica' sacando a la calle a los que se están peleando, sin tener en cuenta lo que pueda pasar afuera, implicando del mismo modo al causante de la batalla campal y a la víctima".

Otro dato interesante que se pondrá sobre la mesa es establecer que los encargados de la seguridad vuelvan a hacer un curso obligatorio certificado por la UNS, que es multitemático y que los capacitará, por ejemplo, en prevención del delito, seguridad, conocimiento de derecho, noción de psicología y de trato con el prójimo, primeros auxilios y RCP.

En paralelo con esta problemática, por estas horas un conocido empresario del rubro atraviesa horas de angustia luego del feroz ataque sufrido en la madrugada del sábado y que fuera publicado por este medio a modo de anticipo minutos después de ocurrido.

Las secuelas tras la golpiza a Osvaldo Catini, titular de Rossini Paradiso, cuando se disponía a ingresar a su vivienda de Mendoza al 1200 con dinero en el maletín que luego fue robado aparentan ser muy delicadas. Las heridas más graves se encuentran a la altura del rostro, donde presenta un serio compromiso en la visión de uno de sus ojos.



Qué pasa con la Ecoplanta de Cerri

El municipio dio de baja, sobre el final de la semana pasada, el convenio con Cooperativa Ecoplanta, que agrupa a unos 22 empleados que llevaban adelante la actividad en General Daniel Cerri.

Desde marzo, la idea es propiciar la llegada de una asociación de similares características, aunque con algo más de espalda económica y estructura para que se haga cargo de las instalaciones en donde se recicla parte de los desechos que generan los vecinos de aquella localidad, de Bahía, y los que se dejan en las campanas de los “Puntos Limpios”.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, todos los trabajadores tienen asegurado el pase a esta nueva cooperativa bahiense llamada Manos Argentinas, que no fue creada para este fin, sino que tiene años de trayectoria en el sector privado. Eso no significa que la organización cesanteada indefectiblemente deba desaparecer, sino que podría hacer otras actividades.

Desde la comuna aseguran que el cambio beneficiará a todos, porque se podrá tratar más cantidad de residuos y, al mismo tiempo, generar más producto sólido de ese reciclaje. Su venta hará que los trabajadores puedan tener mayores ingresos. Actualmente, ellos prácticamente viven del subsidio que el Municipio les da por esta actividad. “Mientras más produzcan más van a ganar. Incluso está asegurado un incremento instantáneo en relación a lo que perciben actualmente”, comentó un encumbrado funcionario.

Por otra parte, la nueva cooperativa tiene la posibilidad de adquirir maquinaria para darle valor agregado al producto generado por el reciclaje. Y la idea del Ejecutivo es que la planta crezca cada vez más, para que más barrios puedan reciclar en origen y llevar a Cerri los residuos para que sean tratados. Pero para eso seguro que habrá que esperar algún tiempo más.



Una interpretación de la sesión de la discordia

El conocido abogado constitucionalista bahiense, Carlos Baeza, redactó un escrito publicado luego por el periodista Ariel Biagetti en el portal CaféxMedio en el cual hace un análisis de la sesión extraordinaria en el Concejo donde se aprobó la suba del boleto de colectivos que se implementó a fines de la semana pasada y encendió la profunda discusión que terminaría con una presentación en la Justicia por parte de la oposición.

Allí, Baeza argumenta por qué no existió ni siquiera un ápice de ilegalidad en el reemplazo de Gabriela Schieda, edil que tiempo atrás formó un bloque unipersonal, y no bajó al recinto al momento de la votación para no dar quorum, aunque inmediatamente fue reemplazada por su suplente en la lista de la elección de 2017, ocasión en la que la ahora integrante del espacio UCR-Arturo Illia había logrado ocupar una banca por Cambiemos.

Tras el pormenorizado estudio, en especial de la Ley Orgánica Municipal, llegó a la conclusión de que no existe ninguna norma que habilita a un concejal a no dar quórum. Además, se pregunta "en base a qué dispositivo legal la concejal Schieda pretende, luego de escindirse del bloque de Cambiemos, poder formar un bloque unipersonal con validez electoral".

Por último, expone que "siendo que la citada concejal accedió a su banca a través del frente Cambiemos y que el bloque unipersonal que creó no es válido electoralmente", Baeza se pregunta: "Por qué razón legal su ausencia del recinto no pudo ser cubierta por la suplente de su misma lista".



La dulce espera por las vacunas

El faltante de vacunas contra la meningitis en la Provincia es algo más que un dolor de cabeza para las autoridades vinculadas al área de la salud por la demanda constante y la necesidad de dar una respuesta inmediata, especialmente en la crítica franja etaria de los recién nacidos.

Cabe recordar las duras críticas lanzadas por el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplac, quien aseguró que en el comienzo de la gestión hubo que impulsar trámites para "reincorporar 12 millones de dosis de vacunas que habían quedado trabadas en Aduana".

Desde el gobierno de Kicillof confían en que la distribución en las distintas regiones sanitarias se normalizará en las próximas semanas. "Se están comprando las vacunas que faltan. Queremos llevar tranquilidad a la gente porque ya estamos en tema. No pasa nada si nos demoramos unas semanitas en aplicar esta vacuna pero estará pronto a disposición de todos", declaró días atrás Kreplac.