Una marplatense en China: "Hace diez días estoy encerrada"

El 2020 inició con la alerta mundial por la enfermedad coronavirus, la cual surgió en China pero ya ha mostrado casos en otros puntos del mundo.

En medio de esta emergencia internacional declarada, son varios los argentinos que se encuentran en el gigante asiático. Uno de los casos es el de la marplatense Camila Morello.

Hace dos años estudia medios de comunicación en la universidad de Zhejiang, pero por estar en periodo de vacaciones actualmente vive en el departamento que le prestaron unos amigos en la ciudad de Hangzhou, 168 kilómetros al noreste y cerca de Shangai.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Camila aseguró que “el país está completamente conmocionado y parado. No se ve a nadie en las calles. La gente no toma subte ni colectivos. No sale a menos que tengan que trabajar”.

Sobre su caso particular contó que “hace diez días estoy encerrada y no salgo. Por suerte fui al mercado antes que pase todo esto”.

En cuanto a la cantidad de casos que se han dado en la ciudad donde vive actualmente, Morello confirmó que “hay cerca de 100 casos, pero la mayoría se dieron en personas mayores de 70 años. Ese es el grupo más vulnerable”.

Durante la charla que mantuvo en el programa “Aunque sea Tarde”, señaló que “hay diferentes tipos de barbijos para el día a día. Ahora solo podemos usar dos tipos; los quirúrgicos y otros especiales, que no se consiguen en ningún lado. Hoy recibí unos 100 que pedimos con unos amigos hace dos semanas y recién llegaron”

Pese a los protocolos que se están llevando adelante en aquel país “ayer le cancelaron el vuelo a un amigo. Prefiero quedarme acá encerrada a tomarme un avión. Se está dando mucho esto de las cancelaciones. Nos aconsejan usar mucho alcohol en gel, mucho barbijo. Estamos todos en un estado de soledad importante. Se busca no estar en contacto con nadie”.

Incluso recalcó que “no te dejan ir al hospital, porque ahí es donde hay más chances de enfermarse. Si tenés fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de músculos, recién ahí tenes que ir al hospital, pero de igual forma hay una línea gratuita las 24 horas para llamar y consultar a médicos, para no tener que moverte y ellos te dicen qué medicamentos tomar”.