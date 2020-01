Ingresó una denuncia penal por Vicentin contra Macri, Gónzalez Fraga y Alonso

La causa recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez y va en contra del expresidente Mauricio Macri, el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, Laura Alonso, Mariano Federici de la UIF, Guido Sandleris ex presidente del Banco Central, Alberto Padoan ex directivo de Vicentin, Gustavo Nardelli, y Leandro Cuccioli y su mano derecha Jimena De La Torre de la Afip.

Durante la gestión de Javier González Fraga como presidente del Banco Nación, Vincentín, una de las cinco cerealeras más grandes que operan en el país, recibió un préstamo de 18.700 millones de pesos. La próspera empresa, con 90 años de historia en el norte santafesino, no honró la deuda. No pagó el préstamo y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández.

Fuente: Página 12.