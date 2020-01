El nuevo emoji con un gesto italoargentino que se podrá usar en 2020

Como cada año, el 2020 traerá novedades en materia de emojis. Según anunció Unicode, la coordina que estandariza los pictogramas que pueden utilizarse en diversos dispositivos y plataformas sociales, unos 117 nuevos emojis estarán disponibles para usar muy pronto.

New in Emoji 13.0: Man With Veil, with skin tone support #Emoji2020 https://t.co/PS1DyNHGwn pic.twitter.com/mpipd0E40S