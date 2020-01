Una aterradora visita en una casa del barrio Novaterra

Una vecina del barrio Novaterra se llevó un tremendo susto al encontrar una víbora en la entrada de su casa.

"Estaba con una ranita en la boca", le contó a la redacción de LA BRÚJULA 24 Laura, quien vive en Horacio Quiroga al 2.400.

El animal apareció por la tarde y según mencionó no es la primera visita de este tipo que recibe desde que se mudó a esa zona.

"Mi pareja con una pala y un palo la tuvo que matar. De todos modos es un peligro, porque es un barrio donde viven muchos chicos", dijo.

Laura mencionó además que en la zona hay mucho terreno baldío y que los dueños deberían tener más cuidado.

LAS RECOMENDACIONES



Ante la presencia de un ofidio, ya sea víbora, serpiente, alacrán o escorpión, en una zona residencial es recomendable llamar a Bomberos Voluntarios, los cuales cuentan con especialistas en la temática, y no querer realizar ningún tipo de manipulación, ya que puede derivar en picaduras o mordeduras.

Es importante destacar el hecho de que si sufriera alguien alguna picadura o mordedura, debe quitarse cualquier prenda de vestir que apriete y sea trasladado al centro asistencial para ser atendido con el suero antiofídico correspondiente.

No se recomienda realizar ningún tipo de torniquete en la zona afectada ya que puede afectar más aún el estado de salud de la persona.

Tampoco cortar, no succionar, no frotar, y mantener tranquilidad para no encender en demasía el sistema nervioso y sanguíneo.

• No caminar en lugares con pastos altos

• No tocar a la víbora

• No tocar víboras muertas porque el veneno sigue activo

• La víbora no ataca salvo que se sienta amenazada

• Caminar por senderos, no dejar ropa en el pasto.