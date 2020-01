Original idea: la diferencia del vuelto te la dan en semillas de hortalizas

Carla Tamburi se considera una amante de las plantas, y es por eso que cuando buscó una alternativa a los caramelos como vuelto de su kiosco, lo primero que se le ocurrió fue entregar semillas de hortalizas.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, la dueña del local ubicado en Alsina 196 aseguró que “se me ocurrió porque siempre me gustaron las plantas. Al estar en el centro, la gente no tiene tierra, así que puede plantar en macetas”.

Entrevistada por el programa “Aunque sea Tarde”, comentó que “hasta cinco pesos es el máximo de diferencia en el vuelto que entregamos en semillas”.

Además agregó que “las semillas me las da mi hermano, que tiene un vivero en Sierra de la Ventana”.

Por último, y consultada sobre la recepción que viene teniendo esta novedosa idea, Carla confirmó: “Hay gente que le encanta la idea, otros que no tienen idea, y hay otros que prefieren un caramelo”.