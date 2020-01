Tras el aumento de colectivos, y la tan discutida sesión extraordinaria del día viernes, el concejal del Frente de Todos, Luis Calderaro hizo llegar esta carta con reflexiones a la redacción de LA BRÚJULA 24.

A continuación el escrito completo:

"La tara, el capricho y el ámbito"

1.- Toda expresión legislativa deriva en una manifestación política del mismo alcance. Entender la conducta política de Cambiemos, explica las reacciones sucedidas el pasado viernes en el HCD. La herida sobre el tejido institucional que produjeron, empezando por la falta de comprensión del nuevo escenario político, por la lesión de toda convivencia o acuerdo posible, continuando con el asalto de una banca a una Concejala que estaba en pleno ejercicio de sus funciones, que por si hace falta aclarar, dentro del ejercicio pleno de su labor, está consagrada la facultad de no sentarse, es decir no prestar quórum, es decir NO SOLO SE VOTA CON LA MANO TAMBIEN SE VOTA CON LA SILLA.

El agravante es que se trata de una Concejala de un bloque político distinto al de Cambiemos, oportunamente reconocido por el Cuerpo Legislativo, aun cuando hayan compartido lista en las elecciones pasadas de 2017 y que de ninguna manera había solicitado licencia.

Cabe preguntarse también, si se tratara de un concejal hombre, la conducta política hubiera sido la misma? O se aprovecharon de su condición de mujer para consagrar semejante atropello.

2.- Lo cierto es que bastaron una saga de efectos gestuales para generar el milagro del alivio, de repente había una Concejala impropia, usurpando de manera ilegal una banca, transformada en dadora voluntaria de gobernabilidad!!! De repente aprobaban a libro cerrado un orden del día que contenía nada más y nada menos EL PRESUPUESTO para el ejercicio 2020, la venta del viejo tomógrafo del hospital y el AUMENTO DEL BOLETO DEL TRANSPORTE PUBLICO.

Conviene aclarar que entendemos y compartimos que el sistema de transporte público municipal necesita más recursos, que los subsidios fueron congelados allá por diciembre de 2018 POR MACRI Y ACOMPAÑADA POR VIDAL, que los empresarios se encuentran en una situación muy compleja y que los trabajadores necesitan mejores ingresos y certidumbre. SOLO DECIMOS QUE EL AUMENTO NO LO PUEDE FINANCIAR EL BOLSILLO DE LAS Y LOS PASAJEROS. Y EN ESTE SENTIDO OFRECIMOS ALTERNATIVAS PARA ENCONTRAR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Otra de las cuestiones centrales a la que nos oponíamos es a la clausula gatillo, que lamentablemente de consagrarse este atropello, provocará que en el mes de JULIO SE REALICE OTRO AUMENTO EN EL BOLETO EN PERJUICIO DEL BOLSILLO DE LAS Y LOS USUARIOS.

3.- Por eso es que perdiendo una oportunidad, se perdió más que eso. Se perdió la condición de generar una mejor institucionalidad, al compás de los dichos de Cambiemos de construir un espacio de diálogo y consenso, al que se tiene que esforzar siempre con mayor responsabilidad política, quien le toca gobernar. Pero insisten en cometer el error equivocado y esto deriva en la tara. La tara política no es sólo una equivocación. Es un mal que deja sin efecto el sistema inmunológico que protege a la política.

Y cuando te ataca la tara aparecen todas las patologías juntas, porque no hay anticuerpos que te protejan. Porque ABRIERON, en la TERQUEDAD DE INSISTIR EN EL ERROR, la PUERTA de la DES-INSTITUCIONALIZACION.

En lo táctico, la pérdida del más mínimo respeto por las instituciones refleja otros errores. La condición de microclima que los lleva a pensar que la política es algo que mientras hacen y deshacen se queda quieta. Qué las negras son una tonalidad del tablero y no otro jugador. Que el 2019 solo les asigno el triunfo, y no que la ciudadanía sabiamente repartió de manera equilibrada el Poder otorgando responsabilidades políticas a otro sector importante de la población. Pero la realidad te dicta las reglas. Por mucha oreja que le pongas al CAPRICHO no te va a explicar cómo funciona la realidad. Y 4 DE CADA 10 BAHIENSES VOTARON POR FEDERICO SUSBIELLES, POR EL FRENTE DE TODOS Y POR OTRA FORMA DE CUIDAR EL BOLSILLO DE LAS Y LOS VECIONOS DE NUESTRA CIUDAD.

4.- Por lo tanto hay dos trampas a las que debemos escaparle: la de quedarnos parados en lo que podría haber sido y la de seguir adelante como si nada hubiera pasado. La tercera posición es seguir adelante a sabiendas que algo grave ha pasado. Porque entender que nos pasó nos pone otra vez en el camino y en condiciones de reconstruir el AMBITO en donde se deben respetar las representaciones políticas y el juego de las mayorías. Así es la Democracia. Así lo estableció con su voto nuestra ciudadanía.