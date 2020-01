Farmacias dejarían de vender medicamentos por PAMI a jubilados

Una asociación de propietarios de farmacias advirtió que podrían de dejar de venderles medicamentos con descuento a los jubilados debido a una deuda del PAMI​ que, aseguran, supera los 2 mil millones de pesos​.

El reclamo lo hizo público la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) a través de un comunicado, apenas dos días después de que la titular del Programa de Atención Médica Integral, Luana Volnovich asegurara que el Gobierno va a "regularizar la situación" pero demandará tiempo resolver "años de desidia y mala administración".

"En ASOFAR tenemos muchas farmacias familiares, que tienen un solo local y que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados", advirtió Norberto Mañas, el presidente de ASOFAR, que nuclea a más de 2 mil farmacias en todo el país y representa el 30 por ciento del total de la venta de medicamentos en el AMBA.

Las 12.000 farmacias prestadoras son un eslabón fundamental del sistema de salud nacional y nuestro trabajo con ellas es prioritario. Entre todos y todas vamos a poner a #PAMIdePie — Luana Volnovich (@luanavolnovich) January 15, 2020

Mañas dijo que entienden que "es una situación heredada" del Gobierno de Mauricio Macri, pero insistió que necesitan "una solución para los jubilados y también para las farmacias, las cuales durante los últimos cuatro años vieron caer sus ventas sensiblemente en el marco de una inflación galopante”.

La advertencia se da apenas dos días después de que Volnovich señalara que "se pagó parte de la deuda a las farmacias pero aún resta lo acumulado desde septiembre de 2019".

"Vamos a regularizar esa situación, pero PAMI no está en condiciones financieras de resolver en un mes, años de desidia y mala administración", enfatizó Volnovich desde su cuenta en Twitter.

Según remarcó, la deuda total del PAMI supera los 19 mil millones de pesos.