Gay: "Alberto Fernández les ratificó el apoyo a los directivos de Amazon"

El intendente Héctor Gay mantuvo contacto directo con funcionarios de primera línea a nivel nacional y avanzó en temas trascendentes para la ciudad, tal como lo son el posible desembarco de Amazon, la continuidad de Vaca Muerta y las posibles inversiones en temas de energía.

El jefe comunal se reunió en las últimas horas con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y con el Secretario Asuntos Estratégicos de presidencia, Gustavo Béliz.

"Con Beliz me reuní específicamente por el tema Amazon. Le dejé una carpeta con todos los detalles. Él estaba al tanto del tema y me dijo que la situación iba a avanzar. Además, Cafiero me confirmó que en noviembre los directos de Amazon se reunieron con Alberto Fernández y él les ratificó el apoyo para desembarcar en Bahía ", mencionó el intendente en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Además y según reveló Gay, Cafiero le confirmó que mantuvieron reuniones con dos empresas que tienen idea de realizar inversiones en nuestra ciudad. Una de ellas sería el proyecto vinculado a la ampliación de la planta de Profertil.

"Además, Cafiero me comentó que el presidente le dijo a los petroleros que Vaca Muerta es prioritario y que el puerto natural es el de Bahía Blanca", dijo el intendente. Al tiempo que agregó: "YPF sigue buscando construir la planta en Bahía Blanca y eso está en el radar del Gobierno".

Por su parte, con respecto a su visita a funcionarios provinciales, mencionó que también fueron positivas, aunque hay menos definiciones, teniendo en cuenta que el presupuesto recién se va a votar en marzo.

"Las visitas en Provincia (se reunió con la ministra de Gobierno, Teresa Garcia y con el titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone) fueron para presentarme y para mantener un contacto directo", dijo.

"Me junté con la Ministra de Gobierno para saber el futuro del puerto y ellos no están del todo de acuerdo con el sistema de Consorcio. Les expliqué que no todos son iguales y que en nuestro caso es exitoso y que en 25 años no ha parado de crecer".

Con respecto a la suba de tasas, ya aprobado en la reforma fiscal, dijo que si bien "aumenta los costos, le va a afectar más a los puertos del norte, como San Nicolás o San Pedro, por su cercanía con Rosario".

Tarjetas alimentarias

"Con (Daniel) Arroyo mantuvimos un contacto por las tarjetas alimentarias. Me dijo que viabaja a Misiones, por lo que quedé en volver a juntarme con él en 15 días. De todos modos, me dijo que en marzo estarían disponibles para Bahía Blanca".

Además, durante ese próximo viaje, también se reunirá con autoridades de Vialidad Nacional para intentar darle continuidad a las principales obras viales en los accesos a la ciudad.