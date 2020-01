"Hoy sucedió un reemplazo normal como en cualquier sesión"

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat, comentó lo vivido hoy en la sesión extraordinaria.

Al respecto, y dando un pantallazo, el edil mencionó que “en la sesión extraordinaria anterior la oposición decidió no dar quorum haciendo uso de una herramienta legítima”.

Siguiendo esa línea, pero apuntando a lo vivido hoy, comentó que “a partir de allí se iniciaron distintos caminos de diálogo, tendientes a lograr que se produjera un mejor proyecto del aumento del pasaje de colectivo. Ayer la oposición en conjunto presentó un proyecto que consistía en una modificación de siete puntos, de los cuales se les informó que se tomaban seis de esos siete. El único que no se aceptó fue el congelamiento”.

Manteniendo la cronología, Tucat contó que “cuando ellos informan que no darán quorum, se comenzó la sesión tal cual está estipulado en el reglamento, y el presidente del Concejo llama a los concejales a presentarse. En ese momento lo que sucedió fue que al no estar presente la edil del bloque unipersonal Gabriela Schieda se presenta la suplente, y de esa manera se consigue el quorum legal”.

Buscando aclarar la situación, el integrante del bloque de Juntos por el Cambio, explicó que “independientemente de eso, me parece oportuno aclarar que es real que Gabriela Schieda se fue de Juntos por el Cambio y no tiene nada que ver con lo que pasó. La vieja discusión doctrinaria de si la banca pertenece al concejal o al partido, no tiene nada que ver a lo que sucedió hoy”.

Y sobre eso, explicó que “hoy sucedió un reemplazo ordinario y normal como sucede en cualquier sesión. Y quién reemplaza a quién, no lo establece ni el cuerpo ni esta discusión. Lo establece la Junta Electoral. La Junta Electoral de la provincia resuelve quiénes son los concejales titulares y suplentes. Y establece el orden de reemplazo de cada uno. Eso es la voluntad popular. Eso es inalterable. No tiene nada que ver con ningún movimiento político”.