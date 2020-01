Gabriela Schieda: "Fue un atropello institucional"

Al respecto, y en diálogo con el programa “Aunque sea Tarde”, mencionó que “fue un artilugio, un atropello institucional. Los defensores de la democracia demostraron que fueron solo palabras, y no hechos”.

Trazando una cronología de cómo se vivió la jornada, Schieda recordó que “hicimos una propuesta y no la aceptaron. Buscamos hacer una propuesta superadora, con un congelamiento de 60 días, hasta tener una certeza sobre los subsidios que vamos a recibir. Le dimos alternativas de dónde disponer recursos para que no saliera del municipio. Fue una decisión seria, con ideas, no un no porque no”.

Siguiendo su relato, contó que “estábamos trabajando en labor, nos llamaron, volvimos, y entre ida y venidas, no aceptaron el congelamiento, que era lo que más nos interesaba. Cuando no aceptan el congelamiento, le dijimos al presidente del HCD y al presidente del bloque oficialista que no íbamos a dar quorum, que es el derecho que tenemos como concejales, y es la única herramienta que tenemos para que no usaran el doble voto. Mirábamos la sesión arriba, y fue ahí donde vimos que usaron a esta chica para inventar el quorum”.

Sobre cómo reaccionó ante esto, Gabriela Schieda aseguró: “Pensé en bajar.. no pensé que iban a llegar a tanto. Y después, estaba con los ediles de la oposición, y el consejo de varios abogados que lo integran fue que esperara a que termine la sesión, que no vaya a hacer escándalos”.

Al respecto de los pasos a seguir a partir de ahora, la integrante del partido radical sostuvo que “los abogados del Frente de Todos, más los abogados de mi espacio, y a nivel nacional, están haciendo los análisis pertinentes para ver los pasos a seguir en lo judicial. Debería anularse por un quorum inventado, estando yo en labor, arriba, y no es que falté”.