Los verdaderos motivos de la abrupta salida del italiano De Rossi de Boca

Daniele De Rossi confirmó en conferencia de prensa que se retiró del fútbol. “Me despido de Boca y del fútbol, es una decisión definitiva”, aseguró el italiano en el acto que se desarrolló en el complejo Pedro Pompilio. Esta decisión sorprendió y disparó automáticamente todo tipo de rumores, muchos relacionados a un posible conflicto con la nueva dirigencia de Boca o, incluso, con los problemas por la cotización del dólar.

Sin embargo, el propio italiano fue quien explicó que el motivo es personal y que por eso se aleja definitivamente de la práctica deportiva. “Siento la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Yo la extraño y ella me extraña. No hay nada atrás, están saliendo noticias que me peleé con Román (Riquelme), con otra gente, con la nueva dirigencia. Tuve la suerte de trabajar con ellos estos días, me mostraron cariño, pero la decisión es definitiva”.

El campeón del mundo con su seleccionado en Alemania 2006 remarcó la necesidad de reencontrarse con su hija: “No quiero entrar en detalles. A los 14 años una nena necesita a su padre cerca. Ella no corre peligro, no tengo que ir a salvarla”. Ante la insistencia sobre si la dirigencia podía cambiar su decisión, fue contundente: “No necesito ayuda, necesito volver a mi casa (...) Acá estoy muy lejos y es difícil”.

Daniele De Rossi junto a su ex mujer, Tamara Pisnoli (izquierda), su actual pareja, Sarah Felberbaum (derecha)

Los graves problemas judiciales de Tamara Pisnoli, la ex esposa de De Rossi

Daniele De Rossi se refiere a Gaia, su hija de 14 años y fruto de la relación con su primera esposa Tamara Pisnoli. Se casaron en mayo de 2006 y un año después nació Gaia. Sin embargo, el matrimonio duró poco menos de tres años, ya que en 2009 la pareja decidió distanciarse. Tiempo después, Daniele conoció a Sarah Felberbaum, su actual mujer y madre de dos hijos.

Aunque Daniele mantiene una buena relación con Tamara, de hecho se han mostrado juntos con su actual pareja en algunos cumpleaños de sus hijos, la historia de De Rossi con Pisnoli quedó manchada por los problemas judiciales que la modelo y actriz tuvo por la mafia italiana.

Daniele De Rossi y su esposa, Sarah Felberbaum

La muerte del padre de Pisnoli a manos de la mafia italiana

Primero por la muerte de Massimo, el padre de la modelo y actriz a manos de la Camorra napolitana. Massimo era un empresario, con vínculos con el mundo criminal. En agosto de 2008, lo encontraron en un camino de tierra cercano al pueblo de Campoleone, al sur de Roma, con un disparo en la boca y otro en la espalda. La justicia italiana lo adujo a un posible ajuste de cuentas por la intención del empresario de expandir sus negocios sin permiso de parte de la organización criminal.

“¿Sabés cuánto tiempo me lleva matar a una persona? Es suficiente que ponga diez mil euros en manos de un albanés”, es la frase que varios medios europeos le atribuyen a Pisnoli. “Le encanta rodearse de personas que pertenecen a círculos criminales”, indicó Giuseppina Guglielmi, la jueza de la causa que ordenó su arresto por el secuestro de un empresario. “Es mujer codiciada por su riqueza, pero que cuando era explotada recurre a la solidaridad de los miembros de los diversos grupos criminales, dispuestos a intervenir en su nombre utilizando métodos de violencia”, agregó la magistrada.

La condena a la ex esposa de De Rossi por robo y extorsión

Y segundo, por un caso de secuestro y extorsión al empresario Antonello Leffi (2014), quien fue abordado en un bar y trasladado en un Mercedes Benz por un grupo de ocho personas, del que Tamara Pisnoli formaba parte. Leffi denunció que fue llevado a una casa de los Pisnoli, tras el robo de un reloj Rolex DayJust valuado en 8 mil euros y unos 900 euros en efectivo. Tras el pedido del pago por el rescate, fue arrojado a la calle bajo amenaza de hacer silencio.

Aunque en su versión negó el vínculo, la justicia italiana la encontró culpable. Pisnoli debió cumplir una condena de seis meses con prisión domiciliaria y luego con una libertad condicional. Todos estos problemas judiciales se trasladaron indefectiblemente al pedido de Daniele de la custodia de Gaia. Al parecer, De Rossi habría tenido el visto bueno de parte de la justicia italiana para la tenencia de su pequeña hija y por este motivo manifestó la necesidad de estar cerca de su hija.

El futuro de De Rossi ligado con el fútbol

“Me gustaría estudiar, aprender cosas en este mundo. Voy a tener algunos meses de vacaciones y creo que los voy a disfrutar, siempre estando cerca del fútbol. Viendo a los mejores técnicos del mundo, hablando con ellos o simplemente viéndolos. Creo que me gustaría entrenar. Si no es entrenador tal vez me gustaría ser dirigente. El fútbol es mi vida y me voy a quedar cerca de ese mundo”.

El propio Daniele contó su deseo de seguir ligado al fútbol. Y ofertas no le faltan. Ya desde su arribo a Boca, lo tentaron desde la dirigencia de la Roma, donde jugó toda su carrera antes de su desembarco en Argentina, y donde se convirtió con 616 partidos en el segundo futbolista con más presencias en el elenco romano de la historia, sólo superado por otro histórico como Francesco Totti.

La idea de los dirigentes actuales, y sobre todo del empresario que se encamina a comprar al club romano, es tenerlo como ayudante de campo del entrenador Paulo Fonseca. Un cargo similar al que le ofrecieron desde la selección italiana, donde se consagró campeón del mundo en Alemania 2006.

Fuente: Infobae