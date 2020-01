Esperando el agua en reposera: insólita protesta en Patagonia

Pablo es un vecino del barrio Patagonia. Vive sobre calle Lahual 76 y como tantos otros en la ciudad, no tiene agua por un caño roto. En su caso, desde el 25 de diciembre. Por eso decidió expresarse.

Provisto de una una reposera, un bidón, termo y mate, decidió hacer una "intervención artística" en el lugar para, como él mismo asegura, "reírse para no llorar".

"Dejamos de tener agua esa tarde en toda la cuadra y después, por una rotura que hay en el frente de mi casa, nunca volvió", recordó indignado.

Y agregó: "Había menos presión y todos los vecinos empezamos a llamar, pero como no venía y ya pasaron muchos días, decidí buscar el caño que está roto y con mi albañil hicimos una conexión con una manguera, por lo menos para tener agua en los baños".

"Siempre dicen que están por venir y no lo hacen. Se me ocurrió esta humilde intervención callejera, hay que reírse de la propia desgracia", reconoció Pablo, quien además no se olvida de las tarifas. "Aumentaron un mil por ciento para que estas cosas no pasaran más y sin embargo acá estamos, igual que antes".