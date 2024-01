Licencia de conducir: por qué tenés que cambiar el registro si te mudás

Hay un requisito incluido en la letra chica de las licencias de conducir. Pasa inadvertido, muchos no lo saben; pero es obligatorio y no cumplirlo implica una penalización. Se trata de un dato crucial que no puede diferir respecto al DNI y, si se diferencia, puede implicar la invalidez total de la licencia.

Resulta incluso obvio pero se puede pasar de largo. La realidad es que el domicilio que figura en el DNI tiene que ser el mismo que en la licencia de conducir. Si no coinciden, la licencia es inválida para circular y, por ende, se procede como se procedería ante el caso de un conductor que maneje sin tener el registro habilitado.

En la provincia de Buenos Aires hay una diferencia si se hace el cambio de partido. Supóngase que se cambia el domicilio en el DNI para certificar que ahora se vive en San Isidro pero en la licencia todavía figura, por mencionar un caso, Vicente López. Esas serían dos jurisdicciones distintas, por lo cual se debería actualizar también el domicilio en la licencia. Si no, se declara inválida.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron que hay un plazo de hasta 90 días para actualizar ambos documentos. A partir de ese plazo, la licencia pierde validez si los datos no coinciden.

Otro de los usos importantes que la coincidencia de datos tiene en cuanto a trámite es si se quiere solicitar el Permiso Internacional de Conducir para manejar en otro país. Ese certificado lo emite únicamente el Automóvil Club Argentino (ACA) y requiere de manera obligatoria que los datos del domicilio coincidan tanto en el DNI como en la licencia de conducir. Si no lo hacen, no se puede continuar con el pedido y emitir el mencionado permiso.

Fuente: La Nación