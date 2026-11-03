Cómo crear un sitio web de casino en línea en Argentina

Abrir un casino online en Argentina empieza mucho antes de elegir el diseño de la página. Primero hay que definir dónde se va a operar, con qué licencia y con qué tecnología. El sitio que ve el jugador es solo la parte visible de una plataforma que debe gestionar cuentas, pagos, juegos, verificación de identidad y reportes al regulador.

Esta guía repasa las opciones para construirlo, qué debe incluir y en qué orden conviene avanzar.

Tres formas de construir la plataforma

Opción Plazo Inversión Control White label Semanas Media-baja Diseño y oferta comercial Llave en mano Unos 3 meses Media-alta Plataforma propia, adaptada a la marca Desarrollo propio Muchos meses Muy alta Total

White label. El operador lanza su marca sobre una plataforma ya probada. Es la vía más rápida para validar un mercado, a cambio de una comisión mayor sobre los ingresos y menos margen de personalización.

Llave en mano. El proveedor desarrolla una plataforma para el operador, con diseño propio, pagos y proveedores de juegos integrados. Exige más inversión inicial, pero da más control y mejores márgenes a largo plazo.

Desarrollo propio. Solo tiene sentido para grupos con volumen y equipo técnico, dispuestos a esperar muchos meses antes de lanzar.

En un mercado regulado como el argentino, la elección no depende solo del presupuesto: la plataforma tiene que cumplir los requisitos técnicos de cada provincia.

Qué debe incluir un sitio de casino online

Lobby de juegos con tragamonedas, mesas, casino en vivo y, si corresponde, apuestas deportivas.

con tragamonedas, mesas, casino en vivo y, si corresponde, apuestas deportivas. Cuentas y monedero del jugador, con historial de movimientos.

del jugador, con historial de movimientos. Pagos locales: transferencias, billeteras virtuales, tarjetas y, según la jurisdicción, efectivo.

locales: transferencias, billeteras virtuales, tarjetas y, según la jurisdicción, efectivo. Verificación de identidad y edad antes de jugar con dinero real.

antes de jugar con dinero real. Herramientas de juego responsable : límites de depósito, autoexclusión y alertas.

: límites de depósito, autoexclusión y alertas. Panel de administración con gestión de jugadores, bonos, reportes y herramientas de riesgo.

con gestión de jugadores, bonos, reportes y herramientas de riesgo. Geolocalización, para que solo jueguen usuarios dentro de la provincia habilitada.

Paso a paso para lanzar en Argentina

Elegir la jurisdicción. No hay licencia nacional: cada provincia regula su mercado. Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tienen hoy los cupos cerrados, mientras que otras jurisdicciones, como Mendoza o Santa Fe, prevén nuevas licencias. Definir el modelo de entrada. Licencia propia cuando hay convocatoria abierta, o asociación con un operador que ya tiene licencia. Elegir la plataforma. White label para validar rápido, llave en mano para un proyecto con licencia propia y plan de crecimiento. Seleccionar juegos y proveedores. Con un agregador, el operador accede a cientos de proveedores con una sola integración en lugar de negociar uno por uno. Configurar pagos y verificación. Medios de pago locales, controles de identidad y límites según las reglas de la provincia. Probar y lanzar. Pruebas de pagos, juegos, reportes y geolocalización antes de abrir al público.

Para quien quiera ver el proceso con más detalle, la guía de BSW sobre cómo crear un sitio web de casino en línea compara las opciones de construcción por plazo, costo y control, y repasa cada etapa del lanzamiento.

Errores frecuentes

Elegir la tecnología antes que la jurisdicción. Una plataforma que no cumple los requisitos de la provincia obliga a rehacer el trabajo.

Una plataforma que no cumple los requisitos de la provincia obliga a rehacer el trabajo. Subestimar los pagos. En Argentina, la mezcla de medios de pago define la conversión tanto como el catálogo de juegos.

En Argentina, la mezcla de medios de pago define la conversión tanto como el catálogo de juegos. Olvidar el marketing. El sitio es el comienzo; el presupuesto para captar jugadores durante el primer año suele superar al de la plataforma.

El sitio es el comienzo; el presupuesto para captar jugadores durante el primer año suele superar al de la plataforma. No planificar el crecimiento. Si el plan es sumar provincias, la plataforma debe poder configurarse por jurisdicción sin duplicar la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en lanzarse un casino online?

Con una solución white label, unas semanas; con una plataforma llave en mano, alrededor de tres meses. A eso hay que sumar el trámite de licencia, que suele ser el plazo más largo.

¿Se puede operar sin licencia provincial?

No. Operar juego online sin autorización es delito en Argentina: el artículo 301 bis del Código Penal prevé penas de 3 a 6 años de prisión.

¿Conviene sumar apuestas deportivas desde el inicio?

En la mayoría de los casos, sí. El fútbol atrae jugadores y el casino mejora la retención, por eso muchas plataformas reúnen ambos productos en un mismo sistema.