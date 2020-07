Aumentó la demanda laboral en las industrias bahienses tras las flexibilizaciones

El Índice de Demanda Laboral Industrial se ubicó en 24,5 puntos, mostrando un importante repunte de 9,3% respecto al bimestre anterior, según un informe revelado recientemente por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca.

El incremento en la cifra alcanzada podría explicarse debido a la gradual liberación de la cuarentena. Frente a este escenario las empresas retoman las contrataciones, pero se mantienen cautelosas a causa de la incertidumbre que genera la pandemia. Es así que el gráfico muestra un 75,5% menos de solicitudes desde comienzos de la medición y un 33,4% menos en comparación a igual periodo del año anterior.

En cuanto a la evolución por rubros, la mayoría de los mismos han sufrido mermas si se los compara con el bimestre anterior. La mayor disminución se comparte entre Alimentos y Bebidas; Transporte y Logística, y Construcción. En contrapartida, Industria Petroquímica y Agroindustria fueron los únicos rubros que presentaron aumentos en comparación al Bim II 2020.

En cuanto a la continuidad de los puestos, los eventuales se colocaron por encima de los permanentes con una relación del 85,5% vs 14,5% respectivamente. (Gráfico N°2: Eventuales vs Permanentes). Respecto de su función, la mayor participación se registró en el rubro técnicos, seguido por

administrativos y ventas. Es necesario destacar la particularidad, en esta ocasión, de que no ha habido solicitudes de puestos gerenciales, y que esta situación se repite ya por dos bimestres consecutivos.



Según la calificación, los puestos no calificados se impusieron sobre los profesionales, con una relación 87% vs 13% respectivamente.