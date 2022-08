Delegación bahiense distinguida como la mejor en el Modelo de Naciones Unidas

Por Cecilia Corradetti – Especial para La Brújula 24 – [email protected]

Una comitiva local integrada por 11 estudiantes de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur (UNS) obtuvo la primera mención como mejor delegación en el “XVI Encuentro Regional Bahía Blanca del Programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro Modalidad Modelo de las Naciones Unidas”, entre un total de 42 escuelas de La Pampa, Chubut, Buenos Aires y Ciudad Autónoma.

Se trató, concretamente, de la primera mejor delegación por su desempeño integral con mención especial y beca de inscripción para el modelo nacional representando a la República de Kenia y sus integrantes son Bárbara Artola, Lautaro Bentancor, Valentina Constancio, Julieta Fabiani, Julieta Giorgi, Faustino González, Valentina Lucero, Emilia Möckel, Jano Pieper, Victoria Rosales y Ramiro Sánchez, bajo la coordinación del profesor Fabián Bares. El docente dijo que representaron de manera “brillante” a Kenia en términos de discursos, improvisaciones, protocolo y vestimenta, entre otros aspectos.

Así, el grupo pasó a la siguiente instancia, donde compartirán el juego a nivel nacional con 17 provincias en un encuentro que tendrá lugar en el Senado de la Nación entre el 28 y el 30 de octubre venideros.

“El modelo es una simulación del funcionamiento de las Naciones Unidas, de modo que se debaten los temas que realmente preocupan al mundo”, explicó Bares en diálogo con La Brújula 24.

El cambio climático, la equidad de género, la inclusión en la sociedad de ex reclusos, y cuestiones vinculadas con el Consejo de Seguridad, representaron algunos de los temas abordados entre el 12 y el 15 de agosto pasado. La apertura del encuentro, declarado por el Concejo Deliberante de Interés Municipal, se realizó en el municipio, mientras que el cierre tuvo lugar en el Teatro Don Bosco.

Si bien estos alumnos obtuvieron una beca para la inscripción en el modelo nacional, la preocupación de la delegación es poder afrontar los costos para el viaje y la estadía. El costo aproximado por persona es de unos 30 mil pesos.

“No es ajeno a cada uno de nosotros que el esfuerzo realizado por los propios padres para acceder a participar del encuentro nacional, en especial los integrantes de la delegación de Kenia. Sin embargo existe un limitante económicos y no todos pueden afrontarlo”, manifestó el docente.

Dijo el docente que será la primera vez que el encuentro tendrá lugar en el Congreso, precisamente por los 30 años de haberse aplicado este modelo de las Naciones Unidas en la Argentina.

“Tenemos toda la esperanza de que alguien se solidarizará con esta gran oportunidad de intercambiar experiencias con mil alumnos de todo el país”, se entusiasmó Bares, para dejar abierta la posibilidad de contactarse con el Consejo de las Escuelas Medias de la UNS, que involucra a todos los establecimientos dependientes.

Bares ha venido transitando casi 30 años en estas escuelas. Además de dictar el taller una vez a la semana para quienes se inscriben en el modelo, dicta clases en la cátedra de Economía; Economía, Sociedad y Trabajo y Economía, Ciencia, Sociedad y Trabajo en la Escuela de Comercio. También da clases de Introducción a la Actividad Comercial en el Ciclo Básico.

En el mundo, el modelo se lleva a cabo desde 1952 y participan 114 países. El encuentro realizado en Bahía Blanca días atrás reunió a 500 estudiantes de la región en el predio de la UNS situado en Palihue. De esa cifra, casi 80 pertenecieron a las Escuelas Medias de la UNS y la mitad recibió distinciones.

“La coherencia, la postura, el respeto y el debate fueron algunos de los ítems que se tuvieron en cuenta para lograr la primera mención en el caso de los representantes de Kenia, quienes lograron ensamblar temas no previstos con gran capacidad de oratoria e improvisación”, puntualizó.

“No caben dudas que en el contexto actual se necesitan caminos alternativos y que la solidaridad debe ser el horizonte que nos guíe, de manera tal de formar una generación de jóvenes líderes que puedan en el futuro forjar un destino nacional basado en la democracia, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos”, resaltó.

Expectativas y entusiasmo

Llena de expectativa, Julieta Fabiani, de 17 años es una de las estudiantes que integra la delegación que representó a Kenia y que pasó a la instancia nacional.

“Supe desde siempre que habíamos hecho un buen desempeño, aunque jamás me imaginé tanto. Si bien ya he participado otros años, terminé de confirmar que no solo se evalúa el contenido sino cuestiones de forma, la actitud y el cumplimiento del protocolo”, señaló a La Brújula 24.

“Uno puede prepararse y así lo hicimos, pero luego todo puede cambiar y en el momento nos invadían los nervios y las inseguridades, porque más allá de que todos tienen nuestra edad, existen autoridades y hay que respetarlas”, relató.

Julieta reconoció el entusiasmo de todos sus compañeros por participar del viaje a Buenos Aires, aunque admitió que no todos cuentan con las posibilidades económicas.

“Lo hablamos con el profesor y todos queremos viajar, porque sabemos que será una experiencia única y enriquecedora. Además, se hará por primera vez en el Congreso, inolvidable para todos nosotros”, sostuvo para alentar a quienes puedan colaborar.

De todos modos aclaró: “Estamos felices y ansiosos por estar allí en octubre y seguimos teniendo en claro de que se trata de un juego”. Un juego que, no obstante, enseña y enriquece en el camino de la toma de decisiones de los temas importantes a nivel mundial.