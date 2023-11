Nevada sorprende a grupo de estudiantes en la cumbre del Cerro Ventana

Un contingente de estudiantes presenció una nevada en el hueco del Cerro Ventana, un hecho sumamente inusual para la época del año que estamos transitando.

Así lo atestiguó al portal Noticias Radio Reflejos el guía Juanjo Navarro. “Si bien no llegó a acumularse, duró poco más de una hora” afirmó.

Pese a estar en noviembre la naturaleza se encargó de brindar un espectáculo pocas veces visto para esta altura del año. Un grupo de estudiantes, que justo hacía cumbre en el Cerro Ventana, fue testigo de una nevada.

En relación a esto el guía que los acompañó, Juanjo Navarro, explicó que “estaba trabajando con un grupo educativo en el Cerro Ventana. El pronóstico daba inestable, con frío y nubes bajas. Estábamos justo a los mil metros, cerca del hueco, dentro del parque y desde el Tres Picos vimos que se nos venía una nube. Pensamos que era lluvia, pero al rato, ni bien llegamos al hueco, comenzó a nevar”.

Siguiendo con el relato explicó que los chicos son de “General Pacheco. La verdad es que súper bancaron. Nos permitió llegar al hueco y al toque decidí bajar, para no hacerlo con la piedra mojada, pero igual estuvo lenta y técnica. Se súper cerro. Eran dos los grupos educativos”.

Haciendo memoria afirmó que “en un noviembre, estando en Villa, una mañana las lechugas de la huerta amanecieron con nieve. No recuerdo la fecha, pero será unos quince años atrás. Pero hoy el pronóstico no estaba para nieve. Sí para el frío. No había pronóstico de inestabilidad marcadísima, sino lo hubiesen cerrado ese sendero”.

Por último reconoció que “no llegó a acumularse. En un momento pensamos que sí se iba a acumular. Habrá sido poco más de una hora, con frecuencias de mayor intensidad. Sí en un momento llegó una nube que lo cerró bastante. Fue una linda experiencia, más que acá la nieve no es tan común como se piensa”.