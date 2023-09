Tres Arroyos: varios heridos por una batalla campal en una escuela

La Escuela de Educación Secundaria Nº 2 de Tres Arroyos fue tristemente el centro de atención a comienzos de la semana a raíz de un episodio violento que escaló hasta los límites impensados de terminar con varios heridos y una causa penal.

Según publica el portal LU24.com.ar, todo habría comenzado con una disputa verbal entre dos alumnas. Las chicas empezaron a discutir al punto tal que se fueron a las manos. En ese momento, intervinieron preceptoras y docentes que estaban en el sector y lograron separarlas.

Posteriormente, una de las estudiantes le envió un mensaje a su mamá contándole que la habían golpeado. La madre fue con tres personas más al establecimiento y le pegaron a la otra alumna, la vicedirectora, dos preceptores y cuatro docentes del Equipo de Orientación que intentaron calmar la situación.

Personal policial acudió al lugar (ex Colegio Nacional), identificó a los agresores y se inició una causa penal. A raíz de las lesiones recibidas, hay docentes y preceptores que no pueden concurrir a trabajar. Por lo tanto, en la tarde del martes no se dictaron clases.