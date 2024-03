La columna de la Ubfal: adelantan el final de la obra de Solita y Laport

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las novedades más salientes del ambiente artístico, como parte de su ya tradicional espacio en “Hora Pico”.

“Solita Silveyra se cayó en el baño, se lastimó una rodilla y no hizo la función del domingo. Ahora está mejor, pese a que hay que recordar que una obra tiempo atrás la hizo en silla de ruedas. Como tenían previsto terminar a fin de marzo, decidieron darla por finalizada. Era una obra en la que había mucha expectativa porque era el reencuentro con Osvaldo Laport. También se decidió que no continúe Porteñas”.

“Esta mañana, Santiago del Moro reveló que Furia le hizo la fulminante a Denise. Es raro porque gastó su bala de oro con una jugadora no tan fuerte. Anoche hizo un muy buen número en el rating. Seguramente tendremos una placa de no más de cinco participantes. Aparecieron las escenas de sexo que no se habían dado aún, después de tres meses era algo que tenía que ocurrir”.

por favor que alguien vaya a gritar que joel y paloma estuvieron juntos, quiero ver el mundo arder cuando rosina y emma se enteren y que el foco del quilombo quede en otro lado y no en furia juajuajua #GranHermano #GranFuria

pic.twitter.com/AJb72yg2rw — 𓄃 (@cabradefuria) March 11, 2024

“Patricia Sosa estaba desesperada pero, finalmente, pudo rescatar a su madre de la comisaría Primera de Avellaneda, donde había sido evacuada. Tiene 94 años y estaba en casa de su hermana, la cual se inundó a raíz de las intensas lluvias que están cayendo en toda esta zona. Hablé con ella y me dijo que fue rescatada por Defensa Civil sana y salva. Un susto que por fortuna terminó bien”.

Que hago? Mi mamá a punto de cumplir 94 está atrapada en Avellaneda. Fue a dormir a lo de mi hermana y entró mucha agua a su casa. Los autos flotan y no la puedo ir a buscar. Está subida en un sillón desde la mañana temprano. Estamos preocupadas. No sabemos qué hacer. Sin luz pic.twitter.com/BO2SCsT6qF — Patricia Sosa (@patriciasosaok) March 12, 2024

