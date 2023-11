Egresados de Medicina de la UNS eligen más especialidades del primer nivel

La búsqueda de residencias de los egresados de Medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) tiene una mayor orientación que la media nacional hacia especialidades del primer como son pediatría o clínica, aseguró Pablo Badr, decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, en el programa La Brújula TV.

“Comparamos este año qué eligen nuestros graduados con el nivel nacional y en nuestro caso, eligen más hacer residencias en las especialidades del primer nivel de atención médica: medicina familiar, general, pediatría, clínica ginecología”, señaló.

Agregó que de esta forma, al menos en la ciudad, se “amortigua un poco esta tendencia que se da por por cuestiones de cambios generacionales y por lógica del mercado laboral”, en la que muchos eligen subespecialidades como dermatología, cirugía plástica, entre otras.

“La tendencia que se está dando, desde los últimos 50 años, es que se empieza a elegir cada vez más sub especialidades. No se eligen especialidades clínicas. Esto tiene que ver con un criterio de de rentabilidad, pero no exclusivamente”, dijo Badr.

Sumó también que se están haciendo reformas en las reglamentaciones de las residencias, en temas como los horarios, por ejemplo; y que también “nuestros egresados tienen la particularidad de que son muy competitivos. Entonces tienen las posibilidades de entrar en cualquier residencia que sea hoy de prestigio”.

Badr también mencionó que los estudiantes de Medicina de la UNS se gradúan en un promedio de 6,5 años, el tiempo exacto que debe durar la carrera, y que no se extienden más allá de ese lapso como ocurre con otras profesiones.