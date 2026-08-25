Murió Dolly Parton, una leyenda de la música country que trascendió generaciones

La cantante estadounidense Dolly Parton murió a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde destacaron la despedida de una artista que marcó la cultura popular de Estados Unidos durante más de seis décadas.

Parton fue una de las figuras más reconocidas de la música country, además de compositora, actriz y referente para nuevas generaciones. Fue madrina y mentora de Miley Cyrus, a quien acompañó durante su etapa en Hannah Montana y en su crecimiento como cantante.

Su fallecimiento se produjo luego de que la propia artista revelara que atravesaba “un momento delicado de salud”. En los últimos meses había reducido algunas actividades por distintos problemas médicos, aunque aseguraba que continuaba con proyectos pendientes y que no pensaba alejarse definitivamente de los escenarios.

La familia comunicó la noticia mediante un video. “Anunciar la muerte de mi tía, Rebecca Parton Dean, la tía Granny para una generación y Gigi para la siguiente”, expresó Bryan Seaver, sobrino de la cantante, en representación de las familias Parton y Owens.

Durante los últimos años, Dolly había enfrentado complicaciones de salud mientras acompañaba a su esposo Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 luego de 59 años de matrimonio. También había cancelado presentaciones y apariciones públicas, entre ellas una residencia prevista en Las Vegas.

Con una carrera iniciada en las iglesias de Tennessee, donde nació en 1946 como la cuarta de 12 hermanos, Parton se convirtió en una de las voces más influyentes del country. Sus clásicos Jolene e I Will Always Love You alcanzaron reconocimiento internacional.

Además de la música, participó en películas como Cómo eliminar a su jefe (1980), fue candidata a dos premios Oscar y desarrolló una importante tarea solidaria mediante su fundación Imagination Library, que entregó millones de libros a niños de bajos recursos.

Fiel a su estilo, hasta sus últimos días mantuvo el humor que la caracterizó. “No puedo marearme cargando banjos, guitarras y demás con tacones de doce centímetros”, había bromeado al hablar de sus problemas de salud.

Dolly Parton dejó una carrera de seis décadas, una identidad artística única y un legado que convirtió su nombre en sinónimo de talento, perseverancia y cercanía con su público.

Con información de La Nación