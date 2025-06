Canosa no dio la cara, pero redobla apuesta

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna sobre el mundo del espectáculo en el aire del programa "Hora Pico", que se emite por LA BRÚJULA 24. Como siempre, no faltó nada.

Canosa no dio la cara

Viviana Canosa volvió a quedar en el centro de la polémica al ausentarse de la audiencia judicial en el Juzgado en lo Correccional de Lomas de Zamora, donde debía presentarse frente a Lizy Tagliani en el marco de una causa por calumnias. Si bien pidió días libres en su programa de El Trece, no queda claro si fue por una gripe, el bat mitzvá de su hija o, como trascendió en tribunales, porque habría alegado estar de viaje.

Durante la audiencia, el abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, se conectó vía Zoom y aseguró que su defendida no aceptará la conciliación, por lo que avanzarán hacia un juicio con pruebas contra la humorista y conductora. En este contexto, Canosa evitó el cara a cara con Tagliani, generando especulaciones y críticas por su ausencia.

A la salida de la audiencia, Lizy Tagliani habló brevemente con la única cámara presente, del “Lape Club Social Informativo”, donde ratificó su postura. “Nunca robé, nunca me drogué, nunca estuve con un menor”, afirmó con contundencia, desmintiendo las acusaciones de Canosa. La conductora fue clara al decir que no tiene nada que ocultar y que quiere que la causa “llegue hasta el final”.

Tagliani evitó referirse directamente a Canosa, pero dejó en claro su indignación por los rumores y afirmaciones que considera falsas. Su actitud fue firme, confiada y con el respaldo de quienes la acompañaron en la puerta del juzgado.

Mientras tanto, el conflicto mediático y judicial entre ambas figuras promete seguir escalando. Con la conciliación descartada por parte de Canosa, ahora todo indica que el caso se definirá en juicio, donde ambas partes deberán presentar pruebas ante la Justicia.

Beto Casella sobre Canosa: “Es una persona inestable, boicotea sus laburos”

El periodista y conductor Beto Casella lanzó duras críticas contra Viviana Canosa durante su participación en el programa A la tarde, donde se refirió a la ausencia de la conductora en la audiencia judicial con Lizy Tagliani en Lomas de Zamora. “En un país justo, una persona como Canosa tiene que dar explicaciones por todas las barbaridades que dijo sobre un montón de gente, gratuitamente… Si vos hacés catarsis nerviosa porque te vino abajo de 2.5 el número, después lo tenés que afrontar”, disparó sin rodeos.

Casella fue más allá y apuntó contra la conducta profesional de Canosa en los últimos años: “Parece una persona absolutamente inestable de carácter. Ha boicoteado sistemáticamente todos los laburos que ha tenido”. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente en medio de los rumores sobre un posible levantamiento de su actual programa en El Trece, canal al que llegó luego de pasar fugazmente por LN+, A24, Canal 9 y El Observador.

Sobre la causa judicial que la enfrenta con Lizy Tagliani, Casella expresó que “si hay justicia, por lo menos tiene que dar la cara”. Viviana Canosa no se presentó en el tribunal y su abogado rechazó la conciliación con la humorista, lo que allana el camino hacia un juicio por calumnias. Mientras tanto, Lizy se mostró firme y reafirmó su inocencia, sin entrar en polémicas con su denunciante.

“Pienso, si vos boicoteás tanto los laburos que te dan, no necesitás la plata o no necesitás el trabajo, porque si no lo cuidás… Ha sido una dilapidadora serial de oportunidades en los últimos años”, concluyó Casella, visiblemente molesto con el accionar mediático y judicial de su colega.

El cruce mediático volvió a poner a Canosa en el centro de la escena, esta vez más por su inestabilidad profesional y su relación con la Justicia que por sus editoriales televisivos. El conflicto con Lizy Tagliani promete seguir escalando, mientras crecen las especulaciones sobre su futuro en la televisión.

Icardi reclama pero sigue sin pagar una fortuna

Mauro Icardi no tendrá un Día del Padre tranquilo. Mientras solicita pasar tiempo con sus hijas “donde él quiera”, el juez Hagopian le permitió el encuentro pero con condiciones estrictas: deberá celebrarlo este domingo entre las 13.30 y las 17 horas, únicamente en el bar del segundo piso del exclusivo edificio Chateau Libertador y, de forma explícita, sin la presencia de la China Suárez.

Además, el encuentro no será privado: la doctora Matera, del Ministerio Público Tutelar, lo llamará durante el almuerzo para asegurarse de que las condiciones del encuentro se cumplan al pie de la letra. La medida fue dispuesta para garantizar un ambiente controlado en medio del conflicto legal que enfrenta el futbolista con Wanda Nara por la tenencia y residencia de sus hijas.

A esto se suma otro frente judicial para Icardi: Wanda Nara avanzó con una demanda por alimentos, y según la periodista Naiara Vecchio, hasta abril la deuda acumulada por parte del futbolista ascendía a 173.443,8 dólares. El monto incluye una resolución firme del 3 de abril por USD 110.000, las cuotas de marzo y abril por USD 60.000 y más de USD 6.400 en concepto de intereses.

Si el delantero continúa sin abonar la deuda en su totalidad, se evalúa la posibilidad de embargar sus cuentas bancarias e incluso algunas de sus propiedades. Aunque Icardi estaría pagando una mínima parte del monto exigido para evitar quedar fichado como deudor alimentario —lo que podría traerle consecuencias legales y deportivas ante la FIFA—, según fuentes cercanas al caso, está “cruzando un límite”.

Mientras la disputa se mantiene en los tribunales, las tensiones familiares escalan y el Día del Padre se convierte en otro capítulo de un conflicto cada vez más expuesto, mediático y judicializado.

La guerra de Yanina Latorre contra una cirujana plástica

Yanina Latorre anunció que iniciará acciones legales contra una médica estética que utilizó su imagen, junto a la de otras famosas, para promocionar tratamientos estéticos en redes sociales sin su autorización. Entre las figuras elegidas por la profesional aparecen también la China Suárez, Wanda Nara y María Becerra, pero fue Latorre quien expresó públicamente su indignación al ver su rostro vinculado a supuestas cirugías que asegura no haberse realizado.

En su programa de radio, Latorre reveló que se sintió profundamente ofendida por la publicación, donde se mostraba una foto suya de años atrás comparada con otra actual. Según denunció, la intención fue sugerir una transformación artificial, con un texto que hablaba de una “belleza creada” gracias a diversas cirugías. “Esa foto vieja mía era de una producción para la revista Gente, iluminada y con photoshop, no es ni real”, aseguró.

La periodista fue contundente: “La única cirugía que tengo es la de lolas”. También admitió el uso de relleno en los pómulos, botox y fundas dentales, pero negó haberse operado la cara o realizado una rinoplastia. “Nunca me hice la nariz ni me toqué la cara con cirugía”, enfatizó.

Yanina contó que pasó horas respondiendo mensajes de seguidores que le cuestionaban su apariencia a raíz del posteo. “Me bardeaban por algo que ni siquiera es cierto. Esta médica usó mi cara para vender un servicio con falsedades, y eso no se lo voy a dejar pasar”, afirmó.

La publicación que desató la polémica se viralizó rápidamente, generando críticas hacia la profesional por utilizar imágenes de figuras públicas sin su consentimiento, y con afirmaciones sin base médica ni verificación. En ese contexto, Latorre anticipó que su equipo legal ya está trabajando en la denuncia correspondiente.

El caso reabre el debate sobre el uso no autorizado de la imagen de figuras públicas y los límites éticos en la publicidad de tratamientos estéticos, un terreno cada vez más cuestionado por su impacto en la salud mental y en la percepción del cuerpo.

