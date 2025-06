Viedma homenajeó al héroe que dio su vida en la inundación de Bahía: la emoción de su esposa

Una ovación contenida, lágrimas sinceras y un silencio que decía más que las palabras. Este jueves, el Concejo Deliberante de Viedma fue escenario de un homenaje que conmovió a toda la comunidad: se otorgó un Diploma de Honor post mortem a Rubén Zalazar, el vecino viedmense que perdió la vida intentando rescatar a dos niñas durante el temporal que azotó Bahía Blanca.

Según publica el portal NoticiasNet, el recinto estaba colmado. Entre los presentes se encontraban la esposa de Rubén, su pequeña hija, amigos, compañeros de trabajo y familiares. También asistió Marina, la madre de Delfina y Pilar Hecker, las dos niñas que fallecieron en la tragedia. No fue un acto más: fue un encuentro cargado de emoción, donde se recordó a un hombre común que hizo algo extraordinario.

La concejala Natalia Macri, impulsora del proyecto junto a otros ediles, abrió la sesión con un mensaje que emocionó a todos:

Esta distinción no alcanza para cubrir el dolor de su pérdida, pero es un compromiso de no olvidar su nombre ni su gesto. De seguir construyendo una comunidad que valore a quienes se entregan por nosotros, aun en las circunstancias más difíciles.

Porque Rubén nos enseñó que la solidaridad no tiene horarios ni límites, que en los momentos más oscuros hay personas que, como él, eligen ser luz para los demás.

Rubén no fue un héroe de película. Fue algo más profundo: un hombre común que eligió no mirar para otro lado, que se jugó por otros sin pensar en el riesgo, movido solo por el impulso de hacer lo correcto.

Durante la sesión, el presidente del cuerpo, Pedro Bichara, compartió una reflexión surgida de una conversación con un docente de la ciudad:

“Esto nos moviliza a todos como papás, pero hablé con un profe, Nicolás Trotta, que me dijo algo que me marcó: ‘Esto no solo moviliza como padre, sino como ciudadano’.

Tuvimos charlas con los pibes en la escuela y les recalcamos eso. En estos tiempos de individualismo, donde se quiere hacer creer que hay que salvarse uno primero, Rubén demostró lo contrario.

Está bueno que la familia haya accedido a este reconocimiento, para que no quede solo en una trágica noticia, sino como un ejemplo visible.”