Se viene la Colecta Anual de Cáritas: los detalles de la campaña en Bahía

La Colecta Anual de Cáritas que se realiza el próximo fin de semana bajo el lema “Sigamos organizando la esperanza” se presentó este mañana en la sede de la ONG perteneciente a la Iglesia Católica, ubicada en Rodríguez 78.

Además de dar detalles de la campaña, compartieron con la comunidad una breve rendición sobre las acciones realizadas en la segunda etapa de trabajo en el marco de la emergencia por la inundación del 7 de marzo de Bahía Blanca.

Participaron del anuncio Monseñor Carlos Azpiroz Costa, arzobispo de Bahía Blanca, Miguel Vidal, director de Cáritas Diocesana y Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria.

"La clave, en situaciones tan complejas, es la organización", resaló Vidal, cediéndole la palabra a Aspiroz Costa, quien resaltó que "siempre que hay una colecta como esta es asumir cómo hacerle un tacle a dos situaciones que flotan en la sociedad. Una es 'esto no puede seguir así', siempre que se apela a la comunidad hay una protesta social, pero al mismo tiempo se grita en silencio 'que alguien se haga cargo'. La sociedad aplaude cuando se hace algo. Una cosa sin la otra no sirve. Protestar o esperar que el otro asuma la tarea no alcanza".

Por último, Huentenao sostuvo sobre la labor llevada a cabo tras la última catástrofe climática: "El trabajo que se hizo en el marco de emergencia, en su segunda etapa, abarcó entre el 7 de abril y el 1º de junio. Los voluntarios y voluntarias nos dieron el acompañamiento necesario en el centro de recepción de donaciones. En este período recibimos siete camiones con ayudas particulares, las que sumados a los de la primera etapa, sumaron 60 desde todo el país".