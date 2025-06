Nafta más barata a la madrugada: "Hay que esperar"

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció recientemente que la empresa implementará descuentos en el precio del combustible durante la madrugada, en un intento por fomentar el autoservicio y reducir costos operativos. Ante esto, Fabio Rodríguez, titular de la Cámara de Operadores de Combustibles de Bahía Blanca, dialogó con el programa radial "Bahía Hoy" de La Brújula 24 y expresó sus reservas frente a la propuesta, al considerar que aún no hay precisiones suficientes para entender cómo funcionará la medida en la práctica.

"El sistema será general, para estaciones propias y también privadas como la nuestra. Quizás el presidente está hablando en términos generales, pero la verdad es que hay muchas más dudas que certezas", afirmó Rodríguez. Y agregó que en la actualidad solo tres estaciones en Argentina están habilitadas para funcionar en modalidad autoservicio, pero en esos casos no se aplica un descuento respecto del precio habitual con atención asistida. "En el mundo, el autoservicio tiene un 15% menos, pero acá no se está aplicando eso", remarcó.

Rodríguez se mostró escéptico sobre el atractivo real de la iniciativa si el descuento no es significativo: "Si te llegan a decir que te bajan cinco pesos el litro, no vas a ir a las tres de la mañana a cargar combustible". También recalcó que hoy por hoy, solo YPF podría implementar la rebaja nocturna, ya que “Shell, Puma y Axion no tienen previsto sumarse”, y que en Bahía Blanca hay menos de 10 estaciones YPF entre propias y de terceros, lo que limita aún más el alcance del plan.

El titular de la Cámara de Combustibles sostuvo que para que el sistema tenga éxito es clave una buena campaña de difusión: “Tiene que ser anunciado para que tenga éxito, hay que publicitarlo mejor”. Además, reconoció que en Bahía Blanca las ventas de combustible se desploman entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo en las rutas por donde transitan camiones y colectivos. Por eso, concluyó que el proyecto solo funcionará si se vuelve verdaderamente conveniente para los consumidores.